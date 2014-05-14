واين روني: جاهز لخوض مباريات كأس العالم

يتوقع واين روني، نجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم أن يصل إلى قمة مستواه عندما يخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل للمرة الثالثة على التوالي، مبدياً سعادته بإمكانيات المواهب الشابة في تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة.

وقال روني لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "في السابق كنت أخوض المباراة الأولى دوماً، بحثاً عن اكتمال لياقتي ويكون من الصعب أن تلتقط أنفاسك، أشعر أنني على ما يرام هذه المرة، أهتم بنفسي بقدر الإمكان لأصبح جاهزاً لهذه البطولة وأتطلع لما هو قادم."

وعلى الرغم من غياب روني عن آخر ثلاث مباريات مع فريقه مانشستر يونايتد في الموسم الماضي بسبب إصابة في أعلى الفخذ، يبدو روني واثقا من اكتمال جاهزيته: "أريد أن أكون جاهزاً بنسبة 100% هذه المرة وأنا مبتعد عن الإصابات أثناء التدريبات قبل التوجه للبطولة، سأكون مستعداً تماماً."

وعاد مهاجم منتخب إنجلترا (28 عاما) الذي خاض 89 مباراة دولية مسجلاً فيها 38 هدفاً، بشكل سريع عقب إصابة في القدم ليخوض نهائيات كأس العالم عام 2006 قبل أن يصاب في الكاحل بالبطولة التي احتضنتها جنوب إفريقيا عام 2010 إلا أنه فشل في تقديم أي شيء من لمحاته المميزة ليودع مع زملائه البطولة.

وتبدو آمال الإنجليز في تحقيق النجاح غير مرتفعة بعد أن أوقعتهم القرعة في مجموعة صعبة تضم أروغواي وإيطاليا وكوستاريكا فيما ضم مدرب المنتخب رودي هودجسون مجموعة من اللاعبين الشباب وقلة من لاعبي الخبرة يتقدمهم فرانك لامبارد وستيفن جيرارد.