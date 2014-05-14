"الدرة" .. فأل سيئ على الأزرق بآسيا

لايتفاءل أنصار الهلال بملعب استاد الملك فهد الدولي، عندما يخوض فريقهم الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، فمن خلال 9 مشاركات بالبطولة الآسيوية منذ إقرار النظام الجديد، كان الاستاد الواقع شرقيّ العاصمة السعودية أكثر مسرح احتضن خروج الفريق الأزرق من أكبر بطولات القارّة الصفراء.

وكان خروج الهلال الآسيوي الأول باستاد الملك فهد أمام الوحدة الاماراتي في ربع نهائي نسخة 2007، ووقتها دخل الهلال مطمئناً وشبه واثق من التأهل وبمدرب شاب هو الروماني أولاريو كوزمين الذي يخوض بطولته الآسيوية الأولى مع الهلال الذي عاد بتعادل سلبي من الإمارات، لكن الأمور سارت بعكس ما كان متوقعاً عندما تقدم اسماعيل مطر للضيوف، قبل أن يعادل طارق التايب النتيجة للفريق السعودي قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي وبسبب ذلك التعادل خرج الهلال من البطولة.

وبعد غيابه عن نسخة 2008، عاد الهلال في 2009 للعب مباراة إقصائية بذات الملعب أمام أم صلال القطري، لكن التايب الذي أحرز هدفاً في آخر مباراة للأزرق بدور خروج المغلوب قبل عامين، أضاع ركلة ترجيحية وتبعه بذلك محمد الشلهوب ليتأهل الفريق القطري الى الدور اللاحق.

وفي العام 2010، شاهدت جماهير الهلال فريقها ينتصر للمرة الأولى على استاد الملك فهد في الأدوار النهائية، عندما سحق بونيدكور الأوزبكي بثلاثة أهداف نظيفة وأتبعه بالغرافة القطري بذات النتيجة، الا أنه خسر مباراة الإياب أمام ذوب آهن الايراني على الاستاد الدولي بهدف في مباراة اياب نصف النهائي.

وخرج الهلال مرة وحيدة على أرضية ميدان ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض على يد أولسان بالدور ربع النهائي لنسخة 2012، وأخرى على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بسبب الهزيمة من الاتحاد بثمن نهائي نسخة 2011.

وخرج الهلال من الأراضي الاماراتية مرتين، الأولى كانت بنسخة 2003، والثانية بنسخة 2004 وكلاهما من دور المجموعات، وفي الكويت بذات الدور ايضاً بنسخة 2006، فيما خرج مرة في قطر بتعادله مع لخويا العام الماضي.

