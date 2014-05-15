الهلال يكتسح بونيودكور ويعبر إلى دور ربع النهائي

كرر الهلال السعودي تفوقه على فريق بونيودكور الأوزبكي بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة في إياب الدور ربع النهائي ليصعد إلى دور ثمن النهائي برفقة السد القطري بطل نسخة ٢٠١١ الذي تعادل ٢-٢ مع مضيفه فولاذ الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال فاز على بونيودكور ذهاباً في طشقند بهدف نظيف سجله سالم الدوسري يوم الأربعاء الماضي، في حين تعادل السد القطري سلبياً مع ضيفه فولاذ الإيراني لقاء الذهاب.

وأكمل الهلال عقد الفرق المتأهلة الى الدور ربع النهائي الذي شهد تأهل فرق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وحامل اللقب جوانجزو الصيني والعين الإماراتي والاتحاد السعودي وسيؤول الكوري الجنوبي وويسترن سيدني الاسترالي والسد القطري.

ولم يجد الهلال أي صعوبة تذكر حيث وضحت أفضليته مع انطلاق المباراة على عكس الضيوف الذين وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع الهلالي.

وافتتح قائد الهلال ياسر القحطاني التسجيل لفريقه عند الدقيقة ٢٠ بعد تلقيه تمريرة من الظهير الأيمن ياسر الشهراني حولها بقدمه في مرمى بونيودكور.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة الثانية من الشوط الثاني والتي شهدت تسجيل هدفه الثاني عن طريق هدافه ناصر الشمراني الذي تلقى تمريرة من سالم الدوسري وضعته أمام المرمى الأوزبكي ووضعها بسهولة في الشباك.

وواصل الهلال تفوقه على ضيفه ونجح بتسجيل الهدف الثالث عن طريق سالم الدوسري الذي أكمل كرة ثلاثية جميلة بدأت عن ياسر القحطاني الذي مررها بدوره لناصر الشمراني والذي حولها لسالم الدوسري الذي كان مواجهاً للمرمى ليضع الكرة بسهولة في شباك بونيودكور.

هذا الهدف جعل الهلاليون يسيطرون على المباراة وسط استسلام من قبل لاعبي بونيودكور الذين كانت لهم محاولات خجولة على مرمى الهلال الذي أشرك مدربه سامي الجابر اللاعب البرازيلي تياقو نيفيز والمبتعد عن الفريق منذ ما يقارب الشهر ونصف للإصابة.

السد ينتزع بطاقة التأهل

وانتزع السد القطري بطل 2011 بطاقته الى ربع نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه فولاذ خوذستان الإيراني 2-2 اليوم الاربعاء في اياب الدور الثاني.

سجل للسد الجزائري نذير بلحاج (16) وخلفان ابراهيم (28)، ولفولاذ البرازيلي لوسيانو بيريرا (77 من ركلة جزاء و87).

وكان الفريقان تعادلا سلبا في مباراة الذهاب بالدوحة الأسبوع الماضي.

وشهدت المباراة شوطين متناقضين تماما، فقد فاجأ السد مضيفه بضغط هجومي في الأول وخطف هدفين عبر بلحاج وخلفان وضعاه نظريا في دور الثمانية قبل انتهاء المباراة.

وجاء الهدف الأول بعد هجمة منظمة وصلت على اثرها الكرة الى بلحاج على حدود المنطقة فسددها بيسراه داخل المرمى، ثم أضاف خلفان الثاني من هجمة سريعة توجها بكرة قوية أخطأ حارس فولاذ في إبعادها فسكنت شباكه.

وكان السد على وشك إضافة الهدف الثالث من هجمة مرتدة لكن القائم ناب عن الحارس في إبعاد كرة حسن الهيدوس (35).

وقدم الفريق الإيراني أداء مغايرا في الشوط الثاني، وحصل على فرص بالجملة، فأدرك التعادل وكان على وشك تسجيل هدف الفوز في الثواني الأخيرة لولا تدخل القائم.

وحصل فولاذ على ركلة جزاء إثر خشونة من عبد الكريم حسن الذي نال إنذارا ثانيا وطرد من الملعب، فانبرى لها بيريرا بنجاح مقلصا الفارق، ثم أضاف الهدف الثاني إثر متابعة رأسية بعد خطأ في التغطية من الهيدوس.

وكانت الثواني الأخيرة طويلة جدا على لاعبي السد الذين تراجعوا الى منطقتهم لمنع اهتزاز شباكهم بهدف ثالث يقضي على آمالهم، وتكفل القائم الأيمن بإبعاد كرة في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وكان السد تأهل بصعوبة بالغة الى الدور الثاني وانتظر حتى الجولة الأخيرة من منافسات الدور الاول لحجز بطاقته حيث حل ثانيا في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة خلف الهلال السعودي، ونقطة ايضا امام الاهلي الاماراتي وسيباهان اصفهان الايراني.

أما فولاذ، فتأهل الى الدور الثاني بعد احتلاله صدارة المجموعة الثانية بدون خسارة وبرصيد 14 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط على بونيودكور الاوزبكي والجيش القطري، وحل الفتح السعودي اخيرا في هذه المجموعة بنقطتين فقط.

يذكر أن السد هو الفريق القطري الوحيد المتبقي في البطولة بعد خروج لخويا والريان والجيش من الدور الاول.

وكان السد توج بطلا لدوري أبطال آسيا عام 2011 بفوزه في النهائي على شونبوك موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والإضافي 2-2 في جيونجو.

