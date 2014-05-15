إيتو يصف مورينيو بـ"المهرج"

وصف الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم تشلسي، ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بـ"المهرج"، في مقابلة نشرتها الصحف في ساحل العاج اليوم الخميس.

وقال إيتو ردا على سؤال حول عمره الحقيقي خلال إقامته في ساحل العاج لرعاية بطولة للشباب: "يجب ألا تؤمنوا بهذا، لأن مهرجا وصفني بأني عجوز".

وأضاف "خلافا لما قاله حول عمري، أنا في حال جيدة بدنيا، في سن الثالثة والثلاثين، أشعر بأني في حال جيدة".

وتابع "أؤكد أني لن ألجأ إلى الولايات المتحدة، أو إلى دول الشرق الأوسط. أريد أن أستمر بأعلى مستوى. أريد أن أخوض دوري أبطال أوروبا، لكن لن أكشف لكم مع أي ناد".

وأضاف "أريد أن أخوض أيضا المونديالين القادمين، هناك أناس لعبوا وهم في الثانية والأربعين"، في إشارة إلى مواطنه روجيه ميلا في مونديال 1994 في الولايات المتحدة.

وكان مورينيو شكك في العمر الحقيقي لإيتو في مقابلة تلفزيونية في فبراير، وقال ساخرا "لدي مهاجم عمره 32 عاما هو إيتو. قد يكون 35 عاما.. من يدري؟".