بويول: لم أعد قادراً على اللعب مع برشلونة

أعلن كارلوس بويول، قائد برشلونة لأكثر من عقد، عبر مؤتمر صحافي، رحيله عن صفوف النادي بعد 15 عاماً قضاها بجنباته، بعد مجموعة ألقاب حققها مع نادي مقاطعة كاتالونيا والمنتخب الوطني الإسباني.

وقال بويول في مؤتمر صحافي حضره مجموعة من المدربين الذين أشرفوا على اللاعب الملقب بـ"قلب الأسد": "بالنسبة لي انتهت حقبة جميلة، وهناك حقبة أخرى أريد أن أستمتع بها كذلك". وتابع: "لم أعد قادراً على البقاء بسبب المشاكل البدنية، أشكر كل من وقف معي، وبالتحديد المدرب تاتا مارتينو الذي حاول مساعدتي، لكن لم أكن قادراً على البقاء أكثر بالفريق، واللعب على مستوى عال".

ووجه تشافي هيرنانديز، قائد برشلونة الثاني، شكره لرفيق دربه الذي بدأ معه مشواره الكروي بنهاية القرن الماضي، ويقول: "لطالما كنت مثالاً للالتزام والتضحية، نحن نشكرك على كل شيء قدمته يا كارلوس".

وحقق بويول 21 بطولة مع العملاق الإسباني منذ منحه الهولندي لويس فان غال الفرصة ليكون ضمن الفريق الذي حاز على لقب الدوري المحلي عام 1999، ولعب لبرشلونة قرابة 600 مباراة، فيما خاض 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، محققاً بطولة كأس أمم أوروبا عام 2008، وكأس العالم 2010.