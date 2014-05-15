رئيس الهلال: بقاء سامي يتحدد السبت.. و"آسيا" قريبة

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السعودي أن مستقبل سامي الجابر، مدرب الفريق الأول سيحدده أعضاء الشرف في اجتماع سيعقد مساء السبت المقبل، بعد ضمان الفريق للتأهل إلى دور ربع النهائي الآسيوي.

وقال رئيس الهلال في تصريح عقب المباراة: "حقق سامي في أول موسم له كمدرب نتائج جيدة فلقد حل وصيفاً في دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، وثانيا في كأس ولي العهد وتأهل لدور الثمانية في البطولة القارية، ولكن مسألة استمراره في منصبه للموسم الجديد سيحدده الاجتماع مع أعضاء الشرف وسيكون هناك تداولاً بين أعضاء شرف ومجلس إدارة النادي لما فيه مصلحة الهلال مع إيماني الشديد بما قدمه سامي في هذا الموسم ولا نريد أن نستبق الأحداث".

وأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن فريقه قريب من تحقيق لقب البطولة الآسيوية في هذا الموسم وقال: "منذ أن رأست نادي الهلال قبل ستة مواسم لم أشعر بأن البطولة قريبة مني كما في هذا الموسم وعموما هناك عدل في نظام الاتحاد الآسيوي في هذه البطولة في نسختها الجديد".

وأشاد رئيس الهلال بالمستوى الذي قدمه الهلال في هذا الموسم على الرغم من خروجه خالي الوفاض محليا، مؤكدا أن فريقه تعرض لظروف في هذا الموسم وقال: "فريقنا ظهر بمستوى جيد ولا أريد أن أخوض في التفاصيل".

وبين أن فريقه لن يضم أي لاعب إلا لحاجة فنّية فقط وقال: "لا نريد أن نبحث إلا عن اللاعبين الذين نحتاجهم فقط.. وعلى صعيد الأجانب سيبقى الكوري كواك والبرازيليان ديغاو ونيفيز".