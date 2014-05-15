صديقة نصري: اللعنة على ديشامب ومنتخب فرنسا

حاول الفرنسي سمير نصري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، تهدئة صديقته أنارا أتانيس، عارضة الأزياء البريطانية التي أشعلت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" البارحة بعد أن كتبت عبر صفحتها: "اللعنة على فرنسا وعلى ديشامب، ما هذا المدرب الأحمق".

وجاءت تغريدة أتانيس الغاضبة بعد استبعاد ديشامب، سمير نصري من تشكيلة الديوك الفرنسية في مونديال كأس العالم 2014 بالبرازيل الشهر المقبل. وقال نصري لصديقته محاولاً تخفيف الأمر عليها: "لا تحزني، الحياة غير عادلة أحيانا، لكن ينبغي تقبل الأمور والتعامل معها". وأضاف لمتابعيه في تغريدة أخرى: "هكذا هي الحياة، كأس عالم أخرى في المنزل، ما لا يقتلك يجعلك أقوى".

وحاول ديشامب تبرير فعلته باستبعاد نصري قائلاً: "أداء نصري مع المنتخب ليس بمستواه مع السيتي"، فيما استنكرت الصحافة الفرنسية استبعاد اللاعب البالغ 26 عاما إثر مساهمته الواضحة بفوز السيتي بلقب الدوري الإنجليزي عام 2014.