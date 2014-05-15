علي الخيبري.. ثالث صفقات فيصل بن تركي المحلية

وقع الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، مع علي الخيبري، مدافع فريق العروبة السعودي، وتمت مراسم توقيع العقد الممتد أربع سنوات فجر الخميس بمنزل الأمير فيصل شمال العاصمة السعودية الرياض.

وأقنع عرض النصر مسؤولي الفريق الشمالي بالتخلي عن المدافع الخيبري (24 عاما)، إذ تحصلت خزانة العروبة على ستة ملايين ريال، فيما يبلغ راتب اللاعب السنوي مليونين و800 ألف ريال سنوياً.

وحاول نادي الشباب ضم المدافع في آخر ثلاثة أيام، وكانت المحاولة الأخيرة منتصف ليل الأربعاء، بيد أن إدارة بطل الدوري والكأس حسمت الصفقة بالعرض الأعلى، فيما يعتبر الخيبري ثالث صفقات النصر بعد لاعبي الوسط أحمد الفريدي وعبدالعزيز الجبرين.

وولد الخيبري في الـ25 من شهر فبراير عام 1990، وبدأت مسيرته في نادي العروبة ابتداء من فريق الناشئين والشباب إلى الفريق الأول، وظهر في الدوري السعودي 2014 بشكل مميز، إثر مشاركته في 26 مباراة نال من خلالها بطاقة صفراء واحدة فقط.