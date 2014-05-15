كانيدا: أريد لاعبين يحترمون النصر..

يعترف الإسباني راؤول كانيدا أنه لم يكن مستعداً لقيادة أي فريق تاه عن درب البطولات بعد إقالته من تدريب اتحاد جدة، ولهذا قرر الموافقة على عرض النصر الذي وقع معه عقداً رسمياً قبل أيام.

وأكد المدرب الإسباني لبرنامج "في المرمى": "نريد أن يستمر الفريق بذات النجاح الذي أنهى به الموسم الفائت، لا نريد لذلك أن يتوقف في الموسم المقبل والأهم أن نبقي روح الفوز التي تكونت لدى الفريق بعد الحصول على البطولات، مبيناً أن فريق العمل الخاص به سيكون موجوداً معه في نادي النصر.

ويعتبر كانيدا أن الفريق الأصفر يملك قاعدة قويّة، ويضيف: "نعمل على وضع خطة عمل تناسب هذا الفريق الذي يمتلك قاعدة قوية من اللاعبين المحليين والأجانب، وسأعتمد على الاستحواذ على الكرة واللعب بشكل هجومي وقوي، على العكس من تجربتي مع الاتحاد الذي كان يمر بظروف سيئة أثناء تدريبي له".

وبيّن راؤول أنه يبحث عن التعاقد مع 3 لاعبين محترفين، اثنان منهم بخط الوسط، وعن ذلك يقول: "أريد التعاقد مع صانع لعب ومحور ارتكاز ومهاجم صريح، وليس المهم أن نحضر لاعباً له قيمة فنّية عالية، بل الأهم أن نجلب لاعبين يحترمون كرة القدم السعودية والنادي، ويمتلكون الروح العالية" مؤكداً أن الكاميروني موديست امبامي، لاعب الاتحاد السابق، ليس من خياراته الفنية في الموسم المقبل.

وبرر كانيدا عدم تواصله مع سلفه خوسيه كارينيو بعدم قدرته على التواصل مع الأورغوياني، وأورد: "كنت أريد تهنئة كارينيو بما أنجز لكني لم أستطع التواصل معه، وبالتأكيد سأفعل قبل بدء الموسم لسؤاله عن بعض الأمور التي قد تفيدني بتجربتي الجديدة".

وطالب ابن مدينة بونتيفيدرا الإسبانية، أحمد الفريدي، لاعبه السابق بالاتحاد والحالي بالنصر أن يعود لمستواه قائلا: "على الفريدي العودة لمستواه المعروف عنه، وعموماً النصر فريق يمتاز بوجود مجموعة لاعبين شباب، حققوا إنجازات، وهذا سيسهل من مهمتي معهم".

وقبل النهاية أشار كانيدا إلى العلاقة الجيدة التي يمتلكها مع محمد نور، ويقول: "علاقتي معه جيدة، لكنها مثل جميع العلاقات الإنسانية، تحظى بلحظات جيدة وأخرى سيئة، لكني أتمنى له التوفيق وجمع البطولات في منزله".