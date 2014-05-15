مانشستر سيتي يتغلب على العين الإماراتي بمباراة ودية

تغلب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على فريق العين الإماراتي الذي لعب بمشاركة نجوم خليجيين ومحليين بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية أقيمت بينهما، اليوم الخميس، في مدينة العين بمناسبة افتتاح ملعب هزاع بن زايد.

وغاب عن مانشستر سيتي مجموعة كبيرة من نجومه الأساسيين، مثل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والبوسني إيدن جيكو ويايا توري لاعب ساحل العاج والإسباني الفارو نيجريدو، وغلب على التشكيلة مشاركة الاحتياطيين باستثناء سمير نصري الذي شارك وحظي بتفاعل الجمهور معه، فيما بدأ العين المباراة بتشكيلة أساسية من لاعبي فريقه، شارك فيها جميع العناصر من ضمنهم عمر عبدالرحمن "عموري" مع الحارس المخضرم وليد سالم، فيما غاب الغاني أسامواه جيان بشكل كامل عن القائمة.

وفي الدقيقة 21 أجرى الكرواتي زلاتكو داليتش تبديلا جماعيا باشتراك السعوديين محمد الشلهوب وحسين عبدالغني وحارس الكويت نواف الخالدي ولاعبي الإمارات إسماعيل مطر وحمدان الكمالي وعلي الوهيبي ومحمد فوزي.

واقترب سيتي من التقدم في الدقيقة 37 بعدما تلقى نصري تمريرة لكنه سددها فوق العارضة.

وفي الشوط الثاني، خرج إسماعيل مطر، واشترك نجم الهلال السعودي ياسر القحطاني، وتسلم شارة القيادة، إضافة إلى مواطنيه محمد السهلاوي ومحمد نور وغيرهما.

وفي الدقيقة 62 سجل مانشستر سيتي الهدف الأول بعد تمريرة من نصري إلى ماركوس لوبيز الذي انفرد بالمرمى وسدد في شباك العين.

وأضاف ستيفان يوفتيتش الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 78 بعدما راوغ الحارس وسط فرحة الجماهير الإنجليزية التي حضرت المباراة.

وخرج نصري في الدقيقة 79 ليحظى بتصفيق الجمهور الكبير الذي تابع المباراة.

وكاد السهلاوي يسجل هدفا للعين بتمريرة تلقاها من القحطاني لكنها مرت فوق العارضة.

وسدد المغربي سفيان العلودي، لاعب العين سابقا، كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ارتدت من القائم لتضيع فرصة تقليص الفارق على العين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيتي في الدقيقة 88 انبرى لها اللاعب جوردي هيولا ليسجل الهدف الثالث.