مانشستر يونايتد وفان غال.. ليس بعد

أجلت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إعلان خبر تعيين الهولندي لويس فان غال مدربا للشياطين الحمر، وذلك بسبب ارتباط فان غال مع المنتخب الهولندي الذي يواجه الإكوادور وديا يوم السبت قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2014.



وأكد مارك أوغدن، محرر صحيفة التلغراف البريطانية، أن الإعلان الرسمي سيتم الأسبوع المقبل ولا توجد مشاكل بين يونايتد والمدير الفني الهولندي، فيما قال ديفيد مكدونيل من صحيفة الميرور البريطانية، أن فان غال وقع على عقد تدريب مانشستر يونايتد رسميا لمدة موسمين مع خيار موسم إضافي وبراتب سبعة ملايين جنيه إسترليني.

وأشارت الصحافة الهولندية إلى اجتماع رايان جيجز مدرب اليونايتد المؤقت مع فان غال بمنزله بمدينة نودرفيك الهولندية، فيما تداولت أنباء عن اتفاق الطرفين على لائحة الأسماء المتاحة للقدوم إلى ملعب أولد ترافورد، فضلا عن تولي جيجز منصب مساعد المدرب فان غال.



وسيصبح فان غال (62 عاما) أول مدرب غير بريطاني يتولى الإشراف على يونايتد في حال التوصل إلى الإعلان الرسمي، ولن يتمكن مدرب أياكس وبرشلونة الإسباني والكمار وبايرن ميونيخ الألماني السابق استلام منصبه الجديد حتى منتصف يوليو المقبل خصوصا في حال وصول المنتخب الهولندي الى الأدوار الإقصائية من مونديال البرازيل المقرر بين شهري يونيو ويوليو.

وأقال نادي مانشستر يونايتد، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالدوري الإنجليزي، مدربه ديفيد مويز بعد عشرة أشهر فقط على تعيينه خلفا للسير اليكس فيرغسون، وذلك بعد خروجه من كل المسابقات وفقدانه الأمل بالتأهل الى المسابقات الأوروبية وسط خيبة جماهيرية كبرى.