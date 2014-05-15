مدافعو سامي ليسوا الأسوأ في السنوات الـ6 الأخيرة

يعتقد الهلاليون أن فريقهم الأزرق كان سيئاً من الناحية الدفاعية في الموسم المنصرم بعد إشراف المدرب سامي الجابر على الفريق فنياً لأول مرة في مسيرته المهنية، بينما لاحظ النقاد تحسنا ملحوظا في الأداء الدفاعي للفريق العاصمي ضمن المسابقة الآسيوية.

ولوج الأهداف بكثرة في المرمى الأزرق، رافقه انتقاد جماهيري حاد على الأداء الضعيف الذي يقدمه الحارس فايز السبيعي وزميليه عبدالله السديري وحسين شيعان.

فيما نال خط الدفاع قذائف ساخطة من فوهة الجماهير التي احترقت بعد برود شديد من قبل الكوري تشو هوان ويحيى المسلّم، بيد أن الجابر انتبه متأخراً لمستوى الثنائي الضعيف، وأبدلهما بالبرازيلي ديجاو والكوري كواك والشاب سلطان الدعيّع.

وتستعرض"العربية.نت" عدد الأهداف التي استقبلتها شباك الهلال منذ موسم 2009 حتى الموسم الماضي، فيما يعتبر الروماني كوزمين الأفضل دفاعياً بلغة الأرقام:

موسم 2014: ولج مرمى الهلال 38 هدفاً فقط. ودرب الفريق سامي الجابر، ولعب تحت إمرته في خط الدفاع ديجاو وكواك والدعيع وتشو سونغ هوان ويحيى المسلم.

موسم 2013: دخل مرمى الهلال 40 هدفاً. درب الهلال كل من الفرنسي كومباريه والكرواتي زلاتكو. وفي خط الدفاع البرازيلي أوزيا والسنغالي عبدالقادر مانجان وماجد المرشدي ويحيى المسلم.

في موسم 2012: دخل مرمى الهلال 47 هدفاً، وكان يقود الفريق فنياً الألماني توماس دول، ثم التشيكي إيفان هاسيك. وفي خط الدفاع أسامة هوساوي والمرشدي وحسن خيرات وعبدالله الدوسري.

في موسم 2011: تلقت شباك الهلال 55 هدفاً، وتعاقب على تدريب الفريق البلجيكي غيرتس والألماني ستامب والأرجنتيني كالديرون. وكان في خط الدفاع الكوري لي يونغ وهوساوي والمرشدي وخيرات وسلمان الخالدي.

في موسم 2010: استقبل الهلاليون 40 هدفاً في مرماهم، ودرب الفريق غيرتس. وفي خط الدفاع لي يونغ وهوساوي والمرشدي وخيرات.

في موسم 2009: لدغ مرمى الهلال 18 مرة فقط، وكان حينها الروماني كوزمين مدرباً للفريق، وقبل نهاية الموسم عيّن الحسيني خلفا له، وبعده البلجيكي ليكينز، وقد تولى قيادة خط الدفاع البرازيلي رالديس وفهد المفرج وهوساوي والمرشدي.