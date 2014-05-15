هجر السعودي يوقع مع الأردني الشقران

وقعت إدارة نادي هجر السعودي مع علاء الشقران، لاعب فريق الرمثا الأردني لمدة عامين ابتداء من الموسم المقبل الذي يشهد تواجد هجر ضمن كوكبة الدوري السعودي الممتاز.

وقال محمد السيلاوي، وكيل أعمال الشقران، لـ"العربية.نت": "إن المفاوضات مع سامي الملحم رئيس نادي هجر استغرقت وقتا طويلا، بعدما شاهد المسؤولون عن الفريق إمكانيات اللاعب في مباريات عديدة بجانب أشرطة الفيديو". وتحدث الوكيل المعتمد من قبل الفيفا عن لاعبه قائلاً: "يعتبر أحد أفضل لاعبي الوسط بالأردن، متأكد من نجاحه مع الهجراويين وأسأل الله له التوفيق".

ويلعب علاء الشقران في خانة المحور المتأخر، وهو أحد مواليد 21 من شهر أبريل عام 1987، ودافع عن صفوف شباب الأردن، وفريق الرمثا على دفعتين، فيما خاض تجربة احترافية قصيرة مع الوحدة السوري. ولعب اللاعب البالغ 27 عاما مع المنتخب الأردني ضد منتخب الأورغواي ضمن الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2014.

وشهدت الملاعب السعودية حضورا لافتا من قبل اللاعبين الأردنيين بعد نهائيات كأس آسيا 2011، حيث يلعب في الدوري السعودي كل من شادي أبو هشهش وبشار بني ياسين وأنيس بني ياسين ومصعب اللحام وياسين البخيت وخليل عطية.