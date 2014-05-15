هزازي يؤكد: لن أعود للاتحاد

أكد نايف هزازي، مهاجم الشباب السعودي، بقاءه مع فريقه الحالي حتى نهاية عقده الاحترافي، ونفى الأحاديث التي ربطته بالعودة إلى الاتحاد فريقه السابق، بعدما غادره في صيف العام الماضي لقاء 6 ملايين ريال.

وقال هزازي، الذي تعافى مؤخراً من إصابة خطيرة، لـ"العربية.نت": "تابعت خلال الأيام الماضية ما دار عن عودتي إلى الاتحاد من جديد، والحقيقة أنني تابعت تلك الأقاويل من بعيد، لكني أؤكد أنني شبابي ولن أغادر الشباب مطلقاًـ وملتزم بعقدي مع بطل كأس الملك".

وتابع المهاجم المعروف بمهارته بالكرات الهوائية: "ربما يهدف من أثار تلك الشائعة إلى الإضرار بي، لكني لن ألتفت لهذا كله، وسأبقى بقميص الشباب"، رافضاً الحديث عن أي مفاوضات شفهية تلقاها من أطراف اتحادية ليعود للنادي الذي بدأ منه على غرار قائده السابق محمد نور الذي أنهى مشواره بقميص النصر وعاد ليلعب للاتحاد.

ويعترف هزازي بأنه يبحث عن مصلحته الشخصية دون النظر لأي اعتبارات أخرى، ويقول: "مصلحتي فوق كل شيء، وأنا حالياً مرتاح بالشباب، والأمور تسير معي بالنادي بشكل مثالي".

ورحل هزازي لصفوف الشباب في مطلع يوليو الماضي، بعد 5 مواسم قضاها بصفوف اتحاد جدة، وحصل معه على بطولة الدوري السعودي وبطولتي كأس الملك، ووصل معه إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا 2009، وخرج من نصف النهائي مرتين متتاليتين عامي 2011 و2012.