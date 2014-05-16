البلطان: استقالتي لا عودة فيها.. وسأتجه لإنجلترا

أعلن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي عبر برنامج "في المرمى" عن استقالته رسمياً من منصبه بعد 8 مواسم قضاها على كرسي الرئاسة بالنادي العاصمي.

وقال البلطان الذي حل ضيفاً على البرنامج بحلقة استثنائية: "للأسف أعلن ابتعادي عن نادي الشباب، لأن 8 مواسم على كرسي الرئاسة أمر مرهق، ووجدت نفسي غير قادر على تقديم الإضافة، لكني سأستمر عضو شرف بالنادي وسأدعمه بكل شيء، حتى لو استلزم الأمر أن أخرج وأصرح بالإعلام مثل ما كنت أفعل أثناء فترة رئاستي". مشيراً الى أنه يخطط لشراء ناد إنجليزي في الفترة المقبلة.

ومع الزميل بتال القوس، قلب البلطان صفحات مهمة من ماضيه الرياضي وحاضره، واتهم الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم القيام بمبادرة صلح للحزب الذي كان يدعم خالد المعمر، منافس أحمد عيد المباشر في الانتخابات، وعن ذلك قال: "كان المفترض من الاتحاد السعودي القيام بمبادرة توحيد الصفوف ودمج الطموح والحفاظ على توازن السفينة التي أرها الآن بشكل مختلف عن ما كانت ترسمه الوعود الانتخابية".

وتابع: "أنا شخص أملك الطموح لتطوير رياضة بلدي، لكن للأسف ما زلنا نختلف على أمور بسيطة، مثل رش الملعب قبل المباراة أو حتى مقاعد جلوس الفريقين على دكة البدلاء وذلك جرياً على تقاليد بالية من 40 عاماً".

وعن تصريحه الشهير ضد أحمد عيد بعد نهاية مباراة فريقه أمام الاتفاق في نصف نهائي كأس الملك، أكد البلطان أنه لم يكن يقصد فيه أي دلالات عنصرية، وقال: "لم أقصد أصل أو فصل أحمد عيد، ولا علمه أو ماله، بل كنت أقصد أنه لو أزلنا الصفة الاعتبارية له كرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سيكون الخاسر الأكبر، لأن اتحاد القدم ومنصب رئيسه أكبر من أي نادٍ وأي رئيس"، معترفاً بأن كلمة "يفوت بجدار" كانت خطأ وقسوة منه تجاه أحمد عيد، لكنه لم ولن يعتذر.

وعرّج البلطان على قضية دخوله المنصة وهو الممنوع بقرار انضباطي على خلفية ذلك التصريح الشهير ويقول: "لو تمنيت سيناريو معينا لتلك الليلة، لن أحصل على أفضل من تلك، إنها أهم بطولة بتاريخ المملكة"، ويتابع: "لم يأخذ التحضير مني لتلك المباراة كثيراً، شحذت همم اللاعبين وحفزّتهم بظرف 10 دقائق، ولم أتطرق للمكافئات مطلقاً حينها".

وعن دخوله رغم المنع، أجاب: "مهما كانت قرارات لجنة الانضباط، لم أكن لأسمح لأي شخص بمنعي من دخول المنصة، وبالنهاية دخلت بعد المصالحة مع أحمد عيد وهي التي طلبها الأمير نواف بن فيصل"، معترفاً بأن تحدياً جرى بينه وبين عيد على كلمة "هاردلك" التي قالها للأخير في المنصة.

وفتح البلطان ملف معاركه المستمرة مع الأهلاويين ويقول: "هم من يبادر دوماً للتقليل مني، ولم يسبق لي أن تعديت عليهم، والدليل أنهم أصدروا بيانين ضدي هذا الموسم". ويضيف: "من يخض معارك يخسر مرة ويفوز ثانية، لكن على خصومي معرفة أني لا أتضايق عند الخسارة ولا أبالغ بفرحة الانتصار".

وتحدث عن علاقة ناديه بالهلال ويقول: "الهلال يحترمنا ولا يصغرنا، وحتى بصفقة ناصر الشمراني لم يتأخروا علينا بالتسديد، والدفعة الثانية ستحل خلال شهر ونصف" مبيناً أن شكواه ضد النصر كانت لتأخر ادارة الفريق الأصفر عن دفع مبلغ 1.5 مليون ريال تمثل بقية مبلغ انتقال عبده عطيف، والذي كفله بها شقيقه أحمد.

وعن ما حدث الليلة الماضية، وخسارته توقيع علي الخيبري لاعب العروبة لمصلحة النصر، أجاب: "العروبة رفع السعر للضعف، وأنا لم أرد الدخول بمزايدات وانسحبت من الصفقة، ولو كنت أريد الدخول بالصفقة لأجل الحصول عليها لكنت رفعت السعر أكثر مما دفع النصر".