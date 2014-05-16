إدارتا الأهلي والاتحاد تتعاملان مع ملف مباريات الأرض (Home) في الموسم المقبل كما لو أنها تتعامل مع عقد لاعب فاشل في كرة السلة أو الماء. تطنيش في تطنيش. دون إدراك لأهمية خوض المباريات في جدة لملء المدرجات بأكبر قدر ممكن من الجماهير. فالرقم إن كان اثني عشر ألفا في شرائع مكة، فضعفه سيكون في جدة.



إن مكاتبة الاتحاد السعودي مبكرا وتزويده بمطالبة رسمية جماعية من الناديين لتثبيت مبارياتهما في مدينة جدة على ملعب الجوهرة. أمر في غاية الأهمية حد التأثير على سير نتائجهما.. إلا إذا كان السفر إلى الشرائع قد لاقى رضى واستحسان الإدارتين!

*نقلا عن النادي السعودية