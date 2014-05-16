بعد شد وجذب.. ميسي يوقع على عقده الجديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر بيان صحافي، عن توصله إلى اتفاق مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتوقيع عقد جديد يتضمن مميزات أعلى، وبراتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، ليكون أعلى اللاعبين أجراً بالعالم.

وبشكل مقتضب، أشار بيان النادي الكاتالوني إلى أن العقد الذي سيبقي ميسي لغاية 2018، سيوقع خلال الأيام المقبلة.

وبعد شد وجذب بين اللاعب الأفضل بالعالم لأربعة مواسم متتالية وناديه، تم تحسين المميزات على العقد الذي وقعه قبل عام، مع احتفاظ النجم الأرجنتيني بالعوائد المالية التي يتلقاها جراء ترويج صورته، وفسخ العقد مع الخطوط الجوية التركية، وإبدالها بعقد جديد مع طيران قطر، وذلك بحسب ما أشارت إليه الصحافة الإسبانية هذا المساء.

وسيكون المدافع جيرارد بيكيه، اللاعب المقبل الذي سيوقع عقداً جديداً مع النادي الكاتالوني، حيث سيبقى المدافع العملاق بصفوف النادي حتى 2019، ووقتها سيكمل 10 أعوام منذ عاد إلى ناديه الأصلي من جديد قادماً من مانشستر يونايتد.