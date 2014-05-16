رئيس العروبة: لم نزايد الشباب والخيبري اختار النصر

نفى مريح المريح، رئيس نادي العروبة السعودي، أن تكون إدارة ناديه قد زايدت في عملية بيع عقد المدافع علي الخيبري الذي انتقل البارحة إلى صفوف فريق النصر دون وجود استغلال لرفع قيمة عملية الانتقال مع فريق الشباب.

وأكد المريح عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رغبة الخيبري (24 عاماً) هي من حسمت انتقاله لمصلحة بطل الدوري والكأس: "اللاعب علي الخيبري هو من حدد مسار الصفقة ولا صحة لاستغلال النادي للعقد وطلب المزايدة بين النصر والشباب". وأضاف: "عرض الشباب كان ثلاثة ملايين، وعرض النصر كان خمسة ملايين، ونحن مجبرون على قبول أي من العرضين لقرب انتهاء عقد اللاعب، وكانت رغبته هي الفيصل، لأن أي عقد انتقال يتكون من ثلاثة أطراف رئيسية أحدها اللاعب، ولا تتم إلا بتوقيع الأطراف الثلاثة، والخيبري اختار النصر".

وذكر رئيس الفريق الشمالي أن اللاعب اتصل به وبوكيل أعماله غرم العمري، وطلب منهما التنازل عن عقده لصالح النصر الذي رفع العرض، ومنحت العروبة الشباب فرصة لإقناع اللاعب ووكيله الذي كان يرغب في انتقال موكله إلى الشباب، بيد أن المدافع الخيبري رفض القميص الأبيض، مرتديا القميص الأصفر الذي دفعت إدارته في نهاية المطاف ستة ملايين للعرباويين.

وفي لقاء تلفزيوني، أبدى خالد البلطان، رئيس نادي الشباب عبر برنامج "في المرمى"، تفاجؤه بتوقيع اللاعب للنصر رغم اتفاقهم مع العروبة على كافة التفاصيل، وفضلت الإدارة الشبابية الانسحاب من المفاوضات دون إحداث مزايدة مالية.

وحصلت "العربية.نت" على نسخة من خطاب تفويض نادي العروبة للوكيل غرم العمري يفيد بإعطاء النادي الشمالي الإذن للعمري لمفاوضة نادي الشباب لنقل خدمات الخيبري، ويتضح من الخطاب الموقع من مريح المريح رئيس نادي العروبة أن الخطاب بعث للعمري يوم الأحد الماضي.

صورة الخطاب: