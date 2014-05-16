قرني الاتحاد: البلوي وعدني بمستحقاتي بعد 25 يوماً

كشف فواز القرني، حارس فريق الاتحاد السعودي، عن تلقيه وعداً من قبل إبراهيم البلوي رئيس النادي، باستلام كافة مستحقاته المالية خلال عشرين يوما، فيما أبدى اللاعب استعداداً للانتقال إلى فريق الأهلي في حال عدم تجديد عقده المنتهي بعد عام واحد.

وقال القرني لـ"العربية.نت" في حديث خاص حول مستحقاته المالية العالقة: "لم يحدث حتى الآن أي شيء حول مستحقاتي المالية، وعدني إبراهيم البلوي باستلامها خلال 25 يوماً". وتابع: "لم أظهر في الإعلام للحديث عن مستحقاتي مثل زملائي الذين ينتظرون وعد رئيس النادي، وما دار في تويتر حول رحيلي عن الاتحاد غير صحيح".

وأشار الحارس الشاب إلى المدة المتبقية في عقده مع النادي الغربي قائلاً: "تبقى في عقدي سنة واحدة فقط، وسأكملها في ناديي الحالي، لكني لا أمانع الانتقال إلى الأهلي في حال عدم تجديدي مع الاتحاديين، لأنني لاعب محترف، ولكن رغبتي البقاء مع الاتحاد، لأنني عشقته منذ زمن الطفولة".

ورفض اللاعب المولود عام 1988 تحديد رقم مستحقاته المالية، مبرراً رغبته بالابتعاد عن الأمور السلبية، متمنياً أن يتم حل الأمور في النادي الأصفر، وتنفيذ رئيسه البلوي وعده.

ولا يخفي القرني رغبته ببقاء المدرب خالد القروني على رأس الإدارة الفنية، لاقترابه من اللاعبين كوالد روحي، فضلا عن قيادة الفريق بشكل رائع، وهو ما برهنت عليه نتائج الفريق في بطولة آسيا التي تأهل الاتحاد فيها إلى دور ربع النهائي، متجاوزاً مواطنه الشباب 4-1 في مجموع المباراتين.