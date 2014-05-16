كرويف يشكك في قدرة ميسي على الفوز بكأس العالم

حذر الأسطورة الهولندية يوهان كرويف من خطورة اعتماد المنتخب الأرجنتيني بشكل كبير على نجمه وقائده ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، موضحاً أن ميسي لا يمكنه الفوز بمفرده بكأس العالم.

وقال كرويف لوكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام": "بطولة كأس العالم تعتمد دائما على اللاعبين المتميزين، ولكن هذا لا يعني أن أي شيء يكون مضمونا، ميسي بمفرده لا يستطيع الفوز بلقب كأس العالم".

وقال كرويف إن المنتخب الأرجنتيني فريق قوي كما كان دائما، ولكن هذا لا يضمن فوز الفريق بكأ العالم، لأن المنتخب الإسباني قوي والبرازيلي قوي والألماني أيضا قوي، إضافة لوجود عدة منتخبات لديها الفرصة ستكافح هي الأخرى بجدية.

ودافع كرويف عن شعار فريق برشلونة الإسباني سابقاً بين 1973 و1978، ويعتبر من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لم يفز كرويف (70 عاماً) بلقب كأس العالم، ولهذا يعتبر كرويف أن فوز ميسي بكأس العالم ليس ضروريا للاعتراف به كأفضل لاعب في التاريخ. وقال كرويف: "ليست هناك علاقة، إنها مسألة تتعلق بالصحافة".

ويعتبر الفيفا الأسطورة كرويف ضمن أفضل أربعة لاعبين في القرن العشرين، وذلك مع كل من البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييجو مارادونا والأرجنتيني الأصل (إسباني الجنسية) ألفريدو دي ستيفانو.