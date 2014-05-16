نجران السعودي يتعاقد مع البوليفي موجيكا

تعاقدت إدارة نادي نجران السعودي، مع جيلبرتو موجيكا صانع ألعاب أورينتي بيتروليرو البوليفي، وتمت مراسم التوقيع يوم الأربعاء فيما تبلغ مدة العقد عاما واحدا قابلا للتجديد، ولم يفصح مسؤولو النادي الجنوبي عن قيمة الصفقة.

وسجل جيلبرتو موجيكا (29 عاماً) ثمانية أهداف ضمن بطولة الدوري البوليفي، ويحتل فريقه (أورينتي بيتروليرو) المركز السادس بـ28 نقطة.

ويعتبر اللاعب دوليا، حيث ما زال يمثل منتخب بلاده بعدما انضم إليه أول مرة في عام 2003، فيما اختارته الصحافة المحلية كأحد أفضل اللاعبين الشباب عام 2001.

وبدأ موجيكا مشواره الكروي عام 2011 مع فريق هورهي ويلسترمان البوليفي ثم انتقل إلى مواطنه بلومين الذي نال معه بطولة الدوري البوليفي العام 2005. وخاض اللاعب تجربة احترافية مع فريق بترولو الروماني وحاز معه على بطولة الكأس، ثم حزم حقائبه عائداً إلى الدوري البوليفي ضمن صفوف أورينتي بيتروليروا.