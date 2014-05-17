آرسنال يرتقي منصة البطولات بعد 9 أعوام

فك أرسنال صيامه عن الألقاب وصعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 2005، وذلك بعد أن توج بطلا لمسابقة كأس انجلترا بفوزه على هال سيتي 3-2 بعد التمديد، اليوم السبت، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ويمبلي في لندن.

ويدين فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر بإحرازه اللقب إلى الويلزي أرون رامسي الذي سجل هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني من المباراة التي تخلف خلالها فريقه بهدفين نظيفين، لكنه أظهر تصميما ورغبة كبيرة بالعودة إلى منصبة التتويج وفك النحس الذي لازمه منذ أن توج بلقب الكأس بالذات بركلات الترجيح على حساب مانشستر يونايتد عام 2005، على أمل أن تكون هذه المسابقة التي أحرزتها منذ حينها فرق متواضعة مثل بورتسموث وبرمنغهام سيتي وسوانسي سيتي وويغان اثلتيك، بوابة عبوره نحو الألقاب الكبرى مجددا.

ويعتبر التتويج بلقب الكأس ومعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب المسابقة (11) والمسجل باسم مانشستر يونايتد، مصيريا بالنسبة لفينغر الذي تجنب أن يصبح محط انتقادات كانت ستضع على الأرجح حدا لمشوار الأعوام الـ17 التي أمضاها مع "المدفعجية" لو لم يتمكن رجاله من تخطي هال سيتي، خصوصا أن عقده ينتهي في أوائل الصيف المقبل.

وشكل هال سيتي الذي خاض النهائي للمرة الأولى في تاريخه، المنافس الملائم لأرسنال من أجل فك صيامه عن الألقاب، لكن الفريق اللندني تعلم خلال مشواره عدم الاستهانة بالفرق "الصغيرة"، إذ خسر نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام برمنغهام عام 2011 بعد خطأ مزدوج في الدقيقة 89 بين الحارس البولندي فويسييتش تشيسني والمدافع الفرنسي لوران كوسييلني، كما احتاج "المدفعجية" إلى ركلات الترجيح لكي يتخلصوا من ويغان، بطل الموسم الماضي، في الدور نصف النهائي.

وبدأ هال سيتي في طريقه لتكريس معاناة أرسنال أمام "الصغار"، إذ وجد النادي اللندني نفسه متخلفا بهدفين نظيفين قبل مرور 10 دقائق على صافرة البداية، الأول في الدقيقة 4 إثر ركلة ركنية وصلت بعدها الكرة إلى توم هادلستون المتواجد على حدود المنطقة فسددها ضعيفة لكنها وجدت في طريقها جيمس شيستر الذي تابعها في شباك الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي.

ولم يكد أرسنال يستفيق من صدمة الهدف حتى اهتزت شباكه مجددا بهدف في الدقيقة 8 إثر كرة عرضية وصلت إلى اليكس بروس الذي حولها برأسه فارتدت من القائم ثم سقطت أمام كورتيس ديفيس الذي سددها من زاوية ضيقة جدا.

واستعاد أرسنال رباطة جأشه وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 17 بفضل ركلة حرة مميزة من الإسباني سانتي كازورلا.

وانتظر رجال فينغر حتى الدقيقة 71 ليدركوا التعادل إثر ركلة ركنية وصلت إلى الفرنسي باكاري سانيا الذي حولها برأسه لتصل إلى مواطنه لوران كوسييلني الذي تابعها في الشباك.

وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية الوقت الأصلي، فاحتكم الفريقان إلى التمديد الذي كان رامسي نجمه بتسجيل هدف الفوز لفريق فينغر في الدقيقة 109 بعد أن وصلته الكرة من تمريرة كعبية للفرنسي أوليفييه جيرو.