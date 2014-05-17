استبعاد السهلاوي من قائمة المنتخب السعودي

استبعد لوبيز كارو، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المهاجم محمد السهلاوي، عن معسكر المنتخب الأخضر، يوم السبت، بسبب الإصابة، حسب التقرير المقدم من الجهاز الطبي.

وتضمن التقرير إصابة السهلاوي (27 عاماً)، حيث تعرض الأخير إلى بداية حالة "فتق" بالمنطقة اليسرى في أسفل البطن، فيما أوصى الطبيب بعرض الإصابة على جراح متخصص.

ونالت الإصابة من مهاجم فريق النصر السعودي أثناء المباراة الودية التي أقيمت الخميس الماضي بين فريقي العين الإماراتي ومانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي.

يذكر أن المنتخب السعودي سيغادر يوم السبت إلى مدينة خيريز الإسبانية لإقامة معسكر إعدادي استعدادا لبطوتي كأس الخليج 22، ونهائيات كأس آسيا 2015، فيما سيلاعب منتخبي مولدوفا وجورجيا ودياً.