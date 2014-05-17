القرني ينفي حديثه.. و"العربية.نت" تبث التسجيل

نفى فواز القرني، حارس نادي اتحاد جدة، تصريحه المنشور في "العربية.نت" البارحة. وقال القرني لبرنامج "اكشن" الذي تبثه قناة "إم بي سي اكشن": لم أطالب بمستحقاتي، ولم أعلن عن رغبتي في الرحيل عن الاتحاد، وهو التصريح الذي نقلته "العربية.نت" في حديث اللاعب للزميل عبدالرحمن عابد البارحة.

وكان القرني قد قال في تصريحه الموثق الذي تعرضه "العربية.نت" مسجلا ضمن هذا الخبر: البلوي وعدني بمستحقاتي بعد 25 يوما، وعقدي مستمر مع الاتحاد، وما دار عن رحيلي عن الاتحاد غير صحيح. وتابع القرني في تصريحه الذي نفاه لاحقا: تبقى في عقدي عام مع الاتحاد، وأنا لاعب محترف، لا أمانع في الانتقال للأهلي في حال عدم تجديد عقدي مع الاتحاد رغم أنه منافسنا الدائم.

أمام نفي الحارس القرني، تنشر "العربية.نت"، ضمن هذا الخبر تسجيلاً كاملاً لتصريح اللاعب في الجزئيتين اللتين نفاهما.