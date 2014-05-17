سنغافوري يشتري فالنسيا الإسباني

أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن شراء السنغافوري بيتر ليم كافة أسهم النادي مقابل 100 مليون يورو، وسط عروض مغرية لرجال أعمال حاولوا شراء النادي الذي يحتل المركز العاشر في بطولة الليغا بـ46 نقطة.

وتعهّد رجل الأعمال بيتر ليم بضخ 60 مليون يورو بشكل فوري لتعزيز صفوف الفريق الأول الذي يدربه الأرجنتيني أنتونيو بيتسي، فيما اقترح السنغافوري ليم أن يتم الانتهاء من تشييد الملعب الجديد قبل المئوية الأولى لتأسيس النادي في شهر مارس عام 2019.

وتبلغ ديون النادي الإسباني قرابة 360 مليون يورو، فيما كان يشرف عليه كل من مصرف بانكيا وحكومة الإقليم، ويطمح سكان مقاطعة فالنسيا في شرق إسبانيا البالغ عددهم قرابة مليون نسمة، إلى عودة ناديهم إلى المنافسة مجدداً على البطولات، كما تحقق لهم لقب الدوري آخر مرة عام 2004.