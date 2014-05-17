عضو إدارة الأهلي: رغبتنا بـ"فتحي" تمنعه من الاتحاد

اعتبر محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري، أن رغبة النادي القاهري ببقاء أحمد فتحي، اللاعب الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى اتحاد جدة، هي ما يحول بين لاعب الوسط المدافع والنادي السعودي.

وكان فتحي قد اعتذر عن الحديث لـ"العربية.نت" حول مفاوضاته مع الاتحاد، مشيراً إلى وجود مشكلة بينه وبين الأهلي المصري، ولا يستطيع الخوض بأي تفاصيل، بناء على طلب إدارة الفريق المصري.

وقال عبدالوهاب لـ"العربية.نت" التي نقلت له ما قاله فتحي، ليجيب: "ليس بمقدوري الحديث عن تفاصيل تلك المشكلة، لأنها أمور داخلية بالنادي ولا يجوز الحديث عنها". وتابع: "المشكلة لا تتعلق بعرض أو مبالغ مالية".

وعاد عضو مجلس الإدارة للثناء على لاعبه الدولي ويقول: "نحن نريد الحفاظ على أحمد ضمن صفوف الفريق، ولاعب مثله على مستوى عالِ من ناحية فنية وأخلاقية، لا يمكن أن يتكرر".

وعلى الرغم من اعترافه بكون أحمد فتحي لاعبا حرا ويستطيع الانتقال، يقول عبدالوهاب : "المشكلة فقط أننا نريد إبقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، وسنحاول جاهدين التجديد معه".

وفي حال تقديم اتحاد جدة عرضاً مالياً للأهلي المصري مقابل التخلي عن لاعبه، أجاب عبدالوهاب: "إذا حدث ذلك فإنه سيحول إلى مجلس الإدارة للنقاش، وتقرير ما يراه أعضاء المجلس مناسباً".

وكان فتحي قد أشار في تصريح سابق لـ"العربية.نت" إلى تلقيه اتصالاً من مسؤول بأحد أندية السعودية تمهيداً لنقله إلى أحد أنديتها، مؤكداً رغبته الشديدة باللعب في دوري جميل للمحترفين الموسم المقبل.