كولومبيا تبعد لاعب الشباب توريس عن المونديال

استبعد خوسيه بيكرمان، مدرب منتخب كولومبيا لكرة القدم، ماكنيلي توريس، لاعب وسط الشباب السعودي، من القائمة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل الشهر المقبل.

وقال توريس (29 عاماً) لإذاعية "كارسوال" الكولومبية: "تلقيت بلاغا من الجهاز الفني، وبالتحديد من بيكرمان، وأكد أنني لن أكون في القائمة النهائية، هذا قرار المدرب". وأضاف المستبعد: "بذلت قصارى جهدي، ولم يكن بوسعي تقديم المزيد، أتمنى التوفيق للفريق".

وظهر توريس مع الشباب السعودي بمستوى متواضع في نهاية عمر الدوري، حيث لم يقدم أداء يشفع له باللعب في المحفل الدولي، إذ سجل هدفا واحدا فقط، فيما صنع ستة أهداف خلال 22 مباراة دورية.

ويتدرب المنتخب الكولومبي في العاصمة بوغوتا حتى حتى الـ23 من الشهر الجاري، ثم يسافر إلى العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس لمباراة ودية أمام السنغال، ثم يلاعب المنتخب الأردني ودياً في السادس من يونيو قبل اللعب في البرازيل ضمن مجموعته الثالثة المكونة من اليونان واليابان وساحل العاج.