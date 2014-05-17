مدرب المنتخب السعودي يبيع الفطائر في هولندا

اشترى فرانك رايكارد، مدرب المنتخب السعودي السابق، مطعماً للفطائر في مدينة أوتريخت الهولندية، مقابل أكثر من 700 ألف يورو (3 ملايين و700 ألف ريال سعودي)، فيما تقاسم الهولندي مع وكيل أعماله بيري أفريم التكلفة المالية.

ونشرت صحيفة "AD" الهولندية الخبر قائلة إن المدرب الهولندي المعتزل أوكل مهمة تشغيل المطعم إلى لالجيمين داجبلاد، زوجة وكيله أفريم، فيما تبلغ مساحة المطعم 694 مترا مربعا. وأوضحت الصحيفة أن لاعب ميلانو الإيطالي السابق ينوي شراء حديقة تاريخية كبيرة في وقت لاحق وسط المدينة.

وأوضحت الصحافة الهولندية، اقتحام المدرب المعتزل منذ أواخر شهر مارس الماضي عالم العقار، إذ اشترى منزلا فاخرا في مدينة امستردام مقابل نصف مليون يورو، ثم باعه لاحقا مقابل مليون و800 ألف يورو، فيما يحاول فرانك توسعة نشاطه العقاري الأيام الماضية بالبحث عن منازل متاحة للبيع.

فرانكلين إيدموندو رايكارد، يعتبر من أقوى لاعبي الارتكاز في العالم، بسبب قوته الجسمانية وتألقه الدفاعي والهجومي، ودرب العديد من الأندية الأوروبية، على غرار برشلونة الإسباني، وفنار بخشة التركي، وروتردام الهولندي، فيما أنهى السعوديون التعاقد معه بسبب النتائج السيئة بعد خروج الأخضر من بطولة الخليج 2013 خالي الوفاض.