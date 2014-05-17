مواقف الأهلي تاريخية !!

لاهلي دائما له مواقفة الثابتة التاريخية التي لا تتغيير أو تتجزأ.. يسعي للمصلحة العامة بعيدا عن اي مكاسب أو مصالح ذاتية.. يحافظ علي اللوائح ويحترم القواني .. لا ينافق أو يسبح مع السابحين في تيار المجاملات التي ارجعتنا جميعا للوراء ولعل هذا الموقف المحسوب للاهلي في كل المواقف الصعبة والازمات التي نتعرض لها هو سر مكانتة وتفوقة عبر تاريخه!!

لم اشك لحظة واحدة في ان مجلس ادارة الاهلي برئاسة المهندس محمود طاهر سيجامل او يسير مع التيار ويوافق علي الغاء الهبوط في مسابقة الدوري الممتاز لارضاء او مجاملة بعض الاندية ان موقف رئيس النادي الاهلي أو مجلس ادارتة مبني علي حقائق ووقائع لصالح المسابقة واللعبة الشعبية لان الغاء الهبوط هذا الموسم لا يعني سوي حقيقة واحدة وهي انهيار اللعبة الشعبية وسقوط المسابقة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف!!

أي مسابقة كروية في العالم تسير وفق لوائح ونظام وافق عليه الجميع واقصد الاندية المشاركة في البطولة وعندما يتم التراجع فجأة وبناء علي ما يطلبة المستمعون عفوا المشتركون هنا يتحول الامر لكارثة تهدد المسابقة لسنوات طويلة وبصراحة كفانا عودة للوراء واضاعة السنوات بسبب النكسات التي تتعرض لها الكرة المصرية ويبدو اننا بالفعل نعيش في السنوات السبع العجاف في عالم كرة القدم لأن من يتزعم تيار الغاء الهبوط او يسانده.. اشك في انه يهتم بنهوض اللعبة والمحافظة علي المسابقة التي من المفروض انها تعد من اقوي الدوريات في الشرق الاوسط وليس افريقيا فقط!!

مع احترامي لكل وجهات النظر في تلك القضية يجب ان يتكاتف الجميع واقصد كل الاندية واتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة من اجل مستقبل كروي افضل وتعويض ما فاتنا علي مدي السنوات الاربعة الماضية واستعادة موقعنا المميز علي الخريطة الكروية وكفانا اننا نحتل حاليا بجدارة وشرف المركز الاول علي مستوي دول العالم الذين نشاهد المونديال علي مقاعد المتفرجين في القهاوي والكوفي شوبات وياريت نعرف نشاهده كمان بعد ان شفروا المتشفرفي القنوات التي ستنقله وتذيعه!!

اعتراض الاهلي علي اقتراح الغاء الهبوط موقف تاريخي سيحسب لمجلس الادارة والنادي ولابد ان نتعاون جميعا علي انهاء تلك المسابقة علي خير حتي يعود دوري المجموعة الواحدة واتمني ان تكون المسئولية الحقيقية بخصوص أي أمور فنية في مجال كرة القدم للمتخصصين داخل الاندية بل وحتي الاتحاد!!

وبعيدا عن المواقف العنترية الحنجورية اتمني بالطبع ان تظل العلاقة بين اهل القمة الاهلي والزمالك في افضل حالاتها وان يضع منصور يده في يد طاهر لمواجهة كل القضايا والامور الصعبة التي تواجه الاندية ووضع الاطر لاحترام اللوائح المعمول بها وعدم اختراقها واعتراض الاهلي لايفسد للود مع الزمالك قضية!!

*نقلا عن الجمهورية المصرية