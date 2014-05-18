السيدة العجوز يحقق رقماً قياسياً في أوروبا

اجتاز يوفنتوس المتوج بطلا للموسم الثالث على التوالي حاجز 100 نقطة بفوزه على ضيفه كالياري 3-صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على ملعب يوفنتوس، حقق فريق "السيدة العجوز" بقيادة مدربه أنطونيو كونتي فوزه الثالث والثلاثين مقابل 3 تعادلات وخسارتين، ورفع رصيده إلى 102 نقطة، وهذا ما لم يتحقق في أي بطولة دوري بأوروبا.

وعزز يوفنتوس، المتوج باللقب قبل مرحلتين على ختام الموسم، الرقم القياسي، وأصبح أول بطل يجمع أكثر من 100 نقطة خلال الموسم. وكان الانتصار الذي حققه يوفنتوس على روما (صفر-1) في عقر دار الأخير في المرحلة الماضية رقما قياسيا أيضا سمح له برفع رصيده إلى 99 نقطة، معادلا بذلك رقما قياسيا آخر كان مسجلا باسم إنتر ميلان منذ 2007.

وبكر يوفنتوس في افتتاح التسجيل بواسطة صانع ألعابه الاختصاصي في الكرات الثابتة اندريا بيرلو من ركلة حرة (8). وأضاف الإسباني فرناندو يورنتي الهدف الثاني بعد ركنية ومتابعة الكرة من زاوية صعبة في الشباك (15).

وأكمل كلاوديو ماركيزيو الثلاثية قبيل نهاية الشوط الأول عندما مرر يورنتي كرة داخل المنطقة، تابعها بيمناه من عند نقطة الجزاء (40). وقدم يوفنتوس أداء استعراضيا في الشوط الثاني فبقيت النتيجة على حالها.

وعلى ملعب لويجي فيراريس البلدي، سقط روما الوصيف أمام مضيفه جنوى بهدف سجله اليوناني يوانيس فلفاتزيديس (83). والخسارة هي الخامسة لروما مقابل 26 فوزا، و7 تعادلات، فوقف رصيده عند 85 نقطة، فيما صعد جنوى إلى المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف أمام أودينيزي الذي تعادل مع سمبدوريا 3-3 أمس في الافتتاح.

وحقق كاتانيا فوزا معنويا على ضيفه أتلانتا بهدفين لفرانشيسكو لودي (65)، والأرجنتيني غونزالو بورغيسيو (90+1 من ركلة جزاء)، مقابل هدف للعاجي موسى صايب كونيه (80). وتحددت هوية الهابطين الثلاثة حسمت من المرحلة السابقة، وهم كاتانيا وبولونيا وليفورنو.

وتختتم المرحلة لاحقا اليوم، فيلعب ميلان مع ساسوولو، وكييفو مع إنتر ميلان، ولاتسيو مع بولونيا، ونابولي مع هيلاس فيرونا، وفيورنتينا مع تورينو، وبارما مع ليفرونو.