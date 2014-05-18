الشباب السعودي يتعاقد مع مدافع المنتخب الأولمبي

تعاقدت إدارة نادي الشباب السعودي، مع حمد الجيزاني، مدافع فريق الرياض السعودي (درجة أولى)، وشهد مساء السبت إجراء توقيع العقد الممتد خمس سنوات بين الطرفين، فيما تداولت أنباء عن قيمة الصفقة التي بلغت ستة ملايين ريال.

وفاوض الاتحاديون الجيزاني منذ وقت مبكر، بعد أن نال اللاعب إعجاب خالد القروني، مدرب الاتحاد الحالي، إثر ظهوره بمستوى رائع في دوري الدرجة الأولى بجانب تقديمه مستويات للفتة مع المنتخب الأولمبي الذي أشرف عليه القروني سابقاً، بيد أن تأخر الجداويين في تقديم عرض مجزٍ ساهم في حسم خالد البلطان، رئيس الشباب، للصفقة في منزله البارحة.

وتعاقد الشباب، بطل كأس الملك، مع مواهب سعودية شابة منذ بداية الموسم المنصرم، على غرار عبدالله الفهد ووسام وهيب وحامد الكيادي وعبدالوهاب جعفر ووليد العنزي.