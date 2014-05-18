العين الإماراتي ينقذ موسمه بكأس رئيس الدولة

فاز العين الإماراتي على فريق الأهلي وحرمه من نيل رباعية تاريخية بعد فوزه عليه 1-صفر اليوم الأحد في المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، فيما سجل هدف المباراة الغاني جيان أسامواه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

وكان الأهلي يطمح إلى رباعية هذا الموسم بعد إحرازه الكأس السوبر والدوري وكأس الرابطة، كما كان يسعى للانفراد بالرقم القياسي في مسابقة الكأس الذي يتقاسمه حاليا مع الشارقة ولكليهما 8 ألقاب، إلا أن العين حرمه من ذلك في طريقه لنيل لقبه السادس بعد أعوام 99 و2001 و2005 و2006 و2009، فيما ضمن العين المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، منقذا تواجده القاري بعدما كان احتل المركز السادس في الدوري.

وجاءت المباراة حذرة من الطرفين، ولم يشهد الشوط الأول أي لمحة تذكر باستثناء أفضلية العين الذي سجل هدفه الوحيد بعدما أخطأ مدافع الأهلي بشير سعيد في إبعاد الكرة لتصل إلى عمر عبدالرحمن مررها إلى جيان الخالي من الرقابة فأودعها المرمى (33).

واستعاد الأهلي مستواه في الشوط الثاني، وامتلك زمام المبادرة، وكان البرازيلي جوزيل سياو قريبا من إدراك التعادل، إلا أنه سدد بغرابة شديدة وهو في وضعية جيدة فوق مرمى حارس العين خالد عيسى (50).

وسنحت للعين فرصة تعزيز تقدمه إثر رأسية من جيان أمسكها حارس الأهلي سيف يوسف بصعوبة (59).

واستمر الأهلي في ضغطه وأرسل التشيلي لويس خيمنيز عرضية قابلها أحمد خليل برأسية أصابت العارضة، ومن ثم ارتدت إلى إسماعيل الحمادي الذي سددها قوية أصابت العارضة مجددا (75).

ودفع الروماني كوزمين أولاريو الذي كان يسعى لنيل لقب المسابقة الوحيدة التي لم يحرزها خلال فترة عمله مع العين ثم الأهلي، بعدنان حسين كورقة هجومية بديلا للمدافع عبدالعزيز هيكل (77)، إلا أن العين عرف كيف يحافظ على هدفه الوحيد حتى نهاية اللقاء.