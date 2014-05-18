بايرن يواصل هيمنته على الكرة الألمانية

احتفظ فريق بايرن ميونيخ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على غريمه بوروسيا دورتموند 2-صفر بعد التمديد لأشواط إضافية، يوم السبت، في المباراة النهائية التي احتضنها الملعب الأولمبي في برلين.

ويدين النادي البافاري بإحراز الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي إلى الهولندي أريين روبن الذي سجل الهدف الذي حرر فريقه في الدقيقة 107 بعد أن وصلته الكرة على القائم الأيمن بتمريرة عرضية من جيروم بواتنغ، فسددها مباشرة بين ساقي الحارس رومان ويدنفيلر الذي يتحمل مسؤولية الهدف الذي حمل بايرن إلى لقبه الثالث في الأعوام الخمسة الأخيرة والسابعة عشرة في تاريخه (رقم قياسي).

وكرر روبن سيناريو نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما سجل هدف الفوز لبايرن (2-1) على رجال المدرب يورغن كلوب في الدقيقة 89.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وجه توماس مولر الضربة القاضية لدورتموند بعد انفراده بويدنفيلر (2+120)، مستغلا اندفاع لاعبي دورتموند إلى منطقة النادي البافاري.

واستعاد فريق المدرب جوسيب غوارديولا الذي أحرز لقبه الرابع مع فريقه الجديد (فاز في بداية الموسم بكأس السوبر الأوروبية، ثم تلاه بكأس العالم للأندية والدوري المحلي)، اعتباره من دورتموند الذي كان أذله بثلاثية نظيفة على ملعبه "اليانز أرينا" في المواجهة الأخيرة بينهما في الدوري، لكن النادي البافاري كان قد حسم اللقب قبل تلك المواجهة.

ودخل بايرن ودورتموند إلى موقعة النهائي في ظروف متناقضة، فحتى تتويجه بلقب الدوري المحلي في أواخر مارس الماضي قبل سبع مراحل على نهاية الموسم، كان النادي البافاري يحلق في السماء فيما يتواجد غريمه في الحضيض.

لكن الوضع تغير منذ حينها، إذ تنازل بايرن عن لقب دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته المذلة على أرضه أمام ريال مدريد الإسباني (صفر-4) في إياب الدور نصف النهائي، إضافة إلى الهزيمة القاسية التي تلقاها على أرضه أمام رجال كلوب، إلا أن تتويج اليوم سيعيد المعنويات للنادي البافاري وجمهوره.

وكانت مباراة اليوم المواجهة الرابعة بين بايرن ودورتموند هذا الموسم، وتعادل الطرفان بعد أن فاز الأخير في مسابقة الكأس السوبر (4-2) قبيل انطلاق الموسم وفي المرحلة الثلاثين من الدوري (3-صفر في معقل غريمه)، والأول في المرحلة 13 من الدوري (3-صفر في معقل دورتموند) واليوم على أرض محايدة.

وكانت المباراة مميزة لنجم دورتموند البولندي روبرت ليفادنوفسكي الذي ودع فريقه بعد النهائي من أجل الانضمام إلى بايرن بالذات.

ولم يتمكن ليفاندوفسكي من إنهاء موسمه الرابع والأخير مع دروتموند بأفضل طريقة من خلال تكرار سيناريو نهائي 2012 حين دك شباك النادي البافاري بثلاثية في لقاء حسمه فريقه لمصلحته بنتيجة كبيرة 5-2 على الملعب ذاته وتوج باللقب للمرة الرابعة (بعد أعوام 1965 و1989 و2012).