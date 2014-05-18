دعوة الأصدقاء

لا تخلو ذاكرة الرياضي من كأس عالم، قد لأنها تعطل السياسة وتؤجل القتل، ولأن العالم يهدأ في حَفَلة فيما يتواجد في أخرى أكثر الود والسعادة وأقل الأحقاد، كونها تقبل الجميع وفق منطق المنافسة المعلنة التي تكشف أيضا جودة عمل ما على حساب آخر، ولو بقيت في ذكريات الطفولة سأشجع البرازيل، وسأدعو بذات النهم أصدقائي لمتعة المشاهدة بذات رغبة المهارة والمتعة الأعلى في جانب ونقيضها الآلي تكتيكياً، البارد الجامد الخالي من اللذة في آخر، على رغم من لها من أنصار وهذه التوطئة لأن الساعة تدق "برازيل" المنظم، فوجهة الصيف هناك، كما هي الأحلام، وعادة ما ستزهد فيه خلال وبعد كأس العالم وتقارن منتخبك العربي به، كما هي سوق المدربين، والأشياء الكثيرة التي نحزن على أن ليس في الكرة العربية منها إلا سد الرمق بعد ختام البطولة.

المهم يا صديقي أنني كنت أقرأ مجددا في تاريخ البطولة وفي الموسوعة الحرة "ويكييبديا " بالذات، لأنقل الأسطر أدناه من باب متعة ما، قد منها أن تنشط الذاكرة بأرقام في الموسوعة التي:" كانت أول مباراة في كأس العالم هي مباراة افتتاح كأس العالم 1930 بين فرنسا والمكسيك، أول هدف في تاريخ كأس العالم سجله لوسيان لوران من هجوم منتخب فرنسا في المباراة الافتتاحية، وأول حالة طرد للاعب دي لاس كاسياس من بيرو بسبب عنفه الشديد ضد لاعبي رومانيا، وأول "هاتريك " للأرجنتيني "جييرمو ستابيلي" وذلك عندما فازت الأرجنتين على المكسيك 6ـ 3، فيما أول شقيقين يلعبان معاً في كاس العالم " مانويل وفرنادو روساس " المكسيكيين في مباراة المكسيك والأرجنتين، وأول حكم عربي في كأس العالم يوسف محمد الذي اشترك في تحكيم مباراة الولايات المتحدة والمكسيك وفازت فيها الولايات المتحدة 4ـ 2. واشتهر بأناقته وعدالته في كأس العالم 1934 بإيطاليا، وأسرع هدف كان في عام 2002 عندما فازت تركيا 3ـ 2 على كوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث وأحرزه "هاكان شوكر" مهاجم تركيا، بعد مرور إحدى عشرة ثانية فقط من بداية المباراة، وأول لاعب يحرز هدفاً في مرمى فريقه اللاعب "لورتشر" المدافع الأيسر لمنتخب سويسرا، في مباراة منتخبه ضد ألمانيا وانتهت بفوز ألمانيا 4ـ 2. وأحرز الهدف في لحظة ارتباك بسبب ضغط الهجوم الألماني وذلك في كأس العالم 1938 بفرنسا، ولم تتم إقامة كأس العالم في عامي 1942 و1946 لظروف الحرب العالمية الثانية، فيما أول هدف ذهبي في كأس العالم سجله الفرنسي " لوران بلان " في مرمى الباراجواي في كأس العالم 1998 بفرنسا (قبل إلغاء نظام الهدف الذهبي والفضي)، وأول حكم عربي قاد مباراة نهائية هو المغربي سعيد بلقولة (رحمه الله) في كأس العالم 1998 بفرنسا والتي فاز بها المنتخب المضيف بثلاثية ضد البرازيل "، ويكيبديا قالت أيضا: "الإنجازات العربية في كأس العالم على نحو يصب في أن أول بلد عربي يلعب في تصفيات كأس العالم فلسطين ومصر وتأهل مصر لكأس العالم في إيطاليا 1934 بإيطاليا، وأول بلد عربى وإفريقي يصل إلى نهائيات كأس العالم هي المغرب1970 بالمكسيك، وأول بلد عربي وإفريقي يحصل على نقطة التعادل في نهائيات كأس العالم هي المغرب كانت في مبارة الدور الأول ضد بلغاريا وانتهت 1ـ1، وفي 1994 بالولايات المتحدة كان أول بلد آسيوي يمر إلى الدور الثاني لنهائيات كأس العالم هي السعودية بعد احتلالها المرتبة الثانية في مجموعتها التي ضمت كلا من هولندا، بلجيكا والمغرب لتسقط في الدور الثاني أمام السويد 1ـ3، وفي 2006 ألمانيا كان أول بلد عربي يصل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي هي المملكة العربية السعودية، أول لاعب عربي يلعب في أربع بطولات متتالية هو سامي الجابر" .. بقي أن أشكر أنا وأنت ـ ويكيبييديا ـ على هذه المعلومات كوني اكتفيت بالنقل من باب ما يرجو الفائدة، وقد مما يحفز على أن تعيد دعوة أصدقاء الطفولة، وأن تتقاسم ذات رغبة المهارة، وذات ود منتخبات ليست من نبوغنا الكروي ولكنها تقدم لنا المتعة، وتشرح لنا تقنية كيف ينتصرون، قد مشروع الرياضة يختلف في ذهنيتنا بما أقل ويحاول، طالما إنجازات العربي أعلاه، ولكن في نهاية المطاف تأهب وعد لـ " أنت " / وشجع بحرارة .. إلى اللقاء.

*نقلا عن الرياضية السعودية