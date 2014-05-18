رئيس التعاون: لم يصلنا عرض أهلاوي والثنيان للبيع

نفى محمد القاسم، رئيس نادي التعاون السعودي، تقديم إدارة نادي الأهلي السعودي عرضاً رسمياً من أجل شراء المدة المتبقية في عقد الحارس فهد الثنيان، فيما أشار القاسم إلى مفاوضات شفهية عبر أعضاء شرف الناديين.

وتحدث القاسم لـ"العربية.نت" قائلاً: "لم يصلنا عرض رسمي حتى الآن، هناك محادثات بين الشرفيين". وأضاف: "من وجهة نظري، لا أمانع في بيع أي لاعب، في حال وجود عرض مادي يناسب حجم اللاعب والنادي، هذا عصر احتراف، ومتى ما حضر مبلغ مناسب يفيد النادي لن نقف بوجه أحد".

من جانبه، قال فهد الثنيان (27 عاماً) لـ"العربية.نت": "تبقى في عقدي ثلاث سنوات، لم يصلني أي عرض حتى الآن، لا أستطيع التحدث في الموضوع، لأنني لاعب محترف، كل ألوان الأندية لدي سواء، وإن حصل شيء أو لم يحدث فالحمد لله".

وعلمت "العربية.نت"، أن المفاوضات جارية بين مسؤول في النادي الجداوي مع عضو شرف تعاوني، بيد أن الاختلاف بين الطرفين حول قيمة الانتقال، فيما يبحث الأهلاويون عن حارس جديد يذود عن مرماهم في الموسم المقبل بعد تواضع أداء الحارس الأساسي عبدالله المعيوف في مباراة نهائي كأس الملك.