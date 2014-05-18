رئيس برشلونة غاضباً: على لاعبي الفريق الرحيل

أشار ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، إلى أن بعض لاعبي الفريق يعلمون ضرورة حزم حقائب الرحيل والمغادرة خارج أسوار النادي بعد خسارة الفريق لمسابقة الليغا إثر التعادل مع أتليتكو مدريد 1-1 يوم السبت.

وتحدث بارتوميو لوسائل الإعلام قائلاً: "خسارة البطولة وعدم الفوز باللقب لا يعني نهاية الحقبة، بعض لاعبي الفريق يعرفون أنهم لن يستمروا في صفوف الفريق، ستستمر فلسفة الاستحواذ على الكرة، نرغب بإجراء تغييرات جذرية".

ويبرز عدد كبير من لاعبي الفريق المرشحين للمغادرة، أبرزهم البرازيلي داني ألفيش، والتشيلي أليكس سانشيز، والكاميروني ألكساندر سونغ، والإسباني بيدرو، ومواطنه بينتو، والهولندي أفيلاي، فيما أعلن البارحة المدرب تاتا مارتينو استقالته، وسبقه القائد كارلوس بويول الذي أعلن عدم قدرته على مواصلة اللعب.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية حديث رئيس برشلونة الذي أعلن عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين: "لقد تحدثنا في الكثير من المواضيع، وهدفنا تشكيل فريق للفوز، لم يحقق الفريق أي هدف من الأهداف الرياضية التي وضعناها بداية الموسم". يذكر أن برشلونة لم يحقق أي بطولة هذا الموسم في سيناريو مشابه لعام 2008.