عجمة مرتدة

يتقاعد موظف الدولة (الله يعطيه الصحة) وهو في الستين، بعد سنوات طويلة من العطاء والكرف وملايين التوقيعات التي بذلها في خدمة بلده وشعبه، ليتفرغ بعدها للريلاكسيشن وممارسة ما أشغله العمل عن عمله.. كالسفر والقراءة وقضاء وقت أطول مع الأسرة.. وقت يمضيه في مجالسة الأحفاد ومؤانستهم وإغلاق لمبات الصالة عليهم بعد ذلك.

هذا فيما يخص الموظف الحكومي، أما فقرة الحسد فسوف تكون مخصصة للحديث عن لاعب كرة القدم.. الذي يتقاعد وهو في الخامسة والثلاثين.. ولديه ملايين.. ومعضل أيضا، والذي يخصص سنواته الأولى غالبا لممارسة ما حرمته الرياضة منه لسنوات.. كالأكل غير الصحي والسهر وإهمال التمارين الشاقة حتى (يطيح اللي براسه) ثم يعود بعدها للبحث عن عشقه القديم: الشهرة.. والأضواء وحب الجمهور وترديد اسمه في الصحف والبرامج.. فماذا يفعل لوصل الحبيب؟

قد يلتحق بدورة تدريبية ويصبح مدربا، وربما تولى منصبا إداريا في فريقه أو المنتخب أو في الاتحاد السعودي.. فيما يتوزع البقية بين محلل في إذاعة أو ناقد في برنامج تلفزيوني.. ولكن ماذا عن هذه البرامج الرياضية؟ هل يديرها لاعب سابق كما هو الحال في برنامج أحمد شوبير في مصر أو غاري لينكير في بريطانيا؟ الجواب: لا.

فوليد الفراج وبتال القوس وتركي العجمة يستحوذون على هذه البرامج بنسبة تفوق استحواذ برشلونة على الكرة، أما اللاعب المسكين فوظيفته أن يكون ضيفا يجلس على طرف الطاولة بخجل منتظرا أن يسمح له مقدم البرنامج بالمشاركة، وفي آخر الأسبوع ينتظر رسالة البنك التي تخبره بأنه تم إيداع 3 آلاف ريال في حسابه.. فهل ترضاها لنفسك يا ذيبان؟ أفا بس.

لذا.. فقد حان وقت الكونتراتاك.. حان وقت الثورة على هوامير البرامج.. بالانقلاب السلمي على رجا الله السلمي، وبالهجمة المرتدة على تركي العجمة، حان الوقت بأن يقوم بعض اللاعبين المعتزلين ممن تتوفر لديهم الكاريزما المناسبة بالالتحاق بدورات اعلامية متخصصة في إدارة وتقديم البرامج الرياضية والظهور التلفزيوني والإذاعي.. ليقوموا بعدها بحياكة برامجهم الخاصة التي سيهبشون بها الحصة الأكبر من الدراهم والشهرة.

وحين يكون ذلك.. سيهجر كل لاعب معتزل برامج الهوامير.. لأنه يفضل الظهور في البرامج التي يديرها زملاؤه، مما سيضطر بتال والفراج والعجمة للجري خلف كتاب الأعمدة في الصحف الرياضية أملا في استضافتهم.. عندها سيتدلع الكاتب ويطلب 6 آلاف وليس 3.. والدفع قبل الحلقة يا حبيبي.

*نقلا عن الرياضي السعودية