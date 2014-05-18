مارتينو يرفع المنديل الأبيض مع برشلونة.. ويستقيل

استقال الأرجنتيني خيراردو مارتينو من تدريب فريق برشلونة الإسباني بعد فشل الأخير في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني إثر تعادله مع ضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 اليوم السبت في المرحلة الختامية ببطولة الليغا.

وقال مارتينو الذي لم يصمد في النادي الكاتالوني لأكثر من موسم: "أريد أن أعلن لكم أنه وباتفاق متبادل مع النادي، لم نعد مدربي برشلونة"، في إشارة إليه وإلى الطاقم التدريبي، مضيفا "أنا متأسف لأني لم أتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها النادي لنفسه. حاولنا (ضد أتلتيكو)، لكننا واجهنا خصما كان أقوى منا. أعتذر للمشجعين لعدم تمكني من تحقيق أهدافهم".

وكان متواجدا إلى جانب مارتينو، المدير الرياضي في برشلونة، اندوني زوبيزاريتا، الذي شكر المدرب الأرجنتيني على جهوده في موسم شهد الكثير من المشاكل غير الرياضية، في إشارة إلى أن استقالة رئيس النادي ساندرو روسيل سبب قضية التعاقد مع البرازيلي نيمار، ووفاة المدرب السابق تيتو فيلانوفا بسبب السرطان.

ولم يتطرق زوبيزاريتا إلى هوية المدرب المقبل للنادي، لكن وسائل الإعلام المحلية تحدثت مؤخرا عن احتمال اللجوء إلى لاعب الفريق السابق لويس انريكه، خصوصا بعد أن أعلن الأخير تركه منصبه في سلتا فيغو، وذلك في ظل الوعد الذي أطلقه الرئيس الجديد للنادي جوسيب ماريا بارتوميو بإجراء تعديلات جذرية تهدف إلى تجديد الفريق حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قرر تمديد عقده بشروط مالية محسنة.

وتأتي استقالة مارتينو، مدرب نيوويلز اولد بويز الأرجنتيني سابقا والذي وقع في يوليو الماضي عقدا لموسمين مع النادي الكاتالوني كخلف للراحل تيتو فيلانوفا الذي استقال من منصبه بسبب تدهور وضعه الصحي، بعد أن خرج برشلونة من الموسم خالي الوفاض، حيث خسر نهائي الكأس أمام غريمه الأزلي ريال مدريد، وخرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الذي انتزع اليوم ومن معقل النادي الكاتالوني "كامب نو" لقبه الأول في الدوري منذ 1996.

واللقب الوحيد الذي أحرزه مارتينو مع برشلونة الذي قدم أسوأ موسم له منذ 2008، كان كأس السوبر الإسبانية التي توج بها في أغسطس الماضي على حساب أتلتيكو مدريد بالذات.