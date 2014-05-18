هال سيتي يفكر بالتعاقد مع فيرديناند

أكد ستيف بروس، مدرب فريق هال سيتي الإنجليزي، أنه يفكر بالتعاقد مع ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق بعد رحيل الأخير عن صفوف الفريق الشمالي.

وقال بروس لشبكة "سكاي": "نضع أعيننا على بضعة أمور، ولكني لم أقرر بعد، ريو لاعب رائع، لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث في المستقبل القريب، إذا كان مهتما فربما أتحدث إليه هاتفيا في نهاية الأسبوع".

وانتهى عقد فيرديناند (35 عاماً) بعد آخر مباراة له مع الفريق ضد ساوثهامبتون في مسابقة البريمرليغ، والتي انتهت بالتعادل 1-1، فيما رفض إد وارد، المدير التنفيذي لليونايتد، التجديد مع ريو، فيما قيل إن تلك رغبة لويس فان غال، مدرب اليونايتد الجديد الذي لم يعلن عن التعاقد معه حتى الآن.

وبعد 12 عاماً قضاها المدافع العملاق في ملعب أولد ترافورد، وردت إليه عدة عروض، أهمها من لوس أنجلوس غلاكسي الأميركي وبشكتاش التركي، فيما أكد اللاعب عبر صفحته بتويتر دراسته العروض تأهباً للمرحلة المقبلة.