وكيل الراهب: بعد 10 أيام.. حسن لاعب حر

نفى أحمد القرون، وكيل أعمال اللاعب حسن الراهب، مهاجم فريق النصر السعودي، حصول موكله على عرض من نادي الهلال للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل، إذ ينتظر الراهب مستحقاته المالية المتأخرة من بطل الدوري والكأس بعد عشرة أيام، فيما ينتهي عقده رسمياً نهاية يونيو المقبل.

ووقع النصر مع مهاجمه الراهب (30 عاماً) في أواخر شهر مارس الماضي، اتفاقية تجديد لمدة ثلاث سنوات مقابل 12 مليون ريال، وتنص الاتفاقية على دفع النصر مليونين ونصف المليون ريال في مدة أقصاها آخر يوم من شهر مايو الجاري، وفي حال تخلف النصراويون في الدفع تلغى الاتفاقية ويصبح اللاعب متاحاً للانضمام رسمياً مع نادٍ آخر.

وقال القرون لـ"العربية.نت": الهلال لم يفاوضنا أو يحدثنا بخصوص الراهب، الأمور واضحة منذ البداية، ونحن ننتظر استلام مستحقات الراهب من إدارة النصر، لا أرغب التعليق أكثر على هذا الموضوع، ولكن إذا لم يسدد النصر سيصبح اللاعب حراً بالتأكيد".

وحاولت "العربية.نت"، الحصول على تعليق من الراهب، ولكن الأخير رفض الحديث، معللاً ذلك بقضائه إجازة سنوية مع عائلته.

وبدأ الدولي السابق مسيرته الكروية مع نادي الخليج، ثم انتقل إلى الأهلي مقابل خمسة ملايين ريال، وبعد أربع سنوات من اللعب انتقل إلى فريق نجران لمدة قصيرة قبل أن يحط الرحال في فريق النصر.