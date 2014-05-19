اقتراح إيطالي بتقليص أندية الدوري لـ18 فريقاً

اقترح ماوريسيو بيريتا، رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، التفكير في تقليص عدد الأندية المشاركة في المسابقة من 20 إلى 18 على أمل زيادة قوة المسابقة.

وقال بيريتا في مقابلة مع محطة "راي" الإذاعية: "المناقشة مفتوحة حول عدد الأندية وسنتحدث في هذا الأمر. لا يمكن استبعاد أي شيء. نحن ندرس عدة أمور وسنجد حلاً مقبولاً ومنطقياً".

وأضاف "لا شك في أننا في حاجة إلى تحسين وتطوير منتجنا إضافة إلى حاجتنا إلى الاستقرار المالي".

وكان دوري الدرجة الأولى الإيطالي يتكون من 16 فريقاً ثم أصبح 18 فريقاً قبل أن يصبح 20 فريقاً بداية من موسم 2004-2005.

وقال رئيس الرابطة: "أجد أن المسابقة بعشرين فريقاً كانت جيدة وحديثي هنا عن العام الجاري. قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة لم يكن قد تحدد البطل أو الأندية المتأهلة لكأس الأندية الأوروبية أو الأندية الهابطة للدرجة الثانية".

وتراجع الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات المالية المتلاحقة، ولم يكن الكثير من الأندية قادرها على منافسة الأندية الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية.

ولم يتأهل أي فريق إيطالي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا منذ فوز إنتر باللقب القاري في 2010.