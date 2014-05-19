الأرجنتين تودّع "الساحر الصغير"

وضع الساحر الأرجنتيني خوان سباستيان فيرون حداً لمسيرته الرياضية، وأعلن اعتزاله كرة القدم للمرة الثانية عقب خسارة فريقه استوديانتس أمام تيجري، وبلوغه 39 عاماً.

وقال فيرون، الذي وقفت له جماهير المنافس وصفقت له أثناء خروجه من الملعب: "أشعر بأنني محظوظ جداً، بدأت باستوديانتس وأنا بعمر الخامسة، والآن أعتزل كرة القدم وأنا أبلغ 39 عاماً"، وتابع: "أنا راضِ عن ما قدمته، لقد أعطيت النادي كل شيء أملكه".

وبسبب عشقه الكبير للنادي قرر فيرون هجر كرة القارة العجوز، والأضواء التي تحيط بها، لينتقل الى استوديانتس في عام 2006، وساهم معه بتحقيق كأس ليبرتادوريس، وبلغ المباراة النهائية أمام برشلونة الاسباني في بطولة كأس أندية العالم 2009، لكنه خسر أمام الفريق الاسباني بهدف مواطنه ليونيل ميسي الذهبي.

وبدا أن فيرون يستعد للعودة الى استوديانتس من جديد، لكن من منصب أعلى، ويقول: ""في المستقبل القريب سأعمل على تطوير قدراتي ونقل مسيرتي الى مستوى آخر على الصعيد الإداري".

وبعد مشوار رياضي حافل وخصوصاً بأوروبا، مع لاتسيو وبارما وانتر الايطاليين، ومانشستر يونايتد وتشيلسي الانجليزيين، ظهر فيرون نادماً على فشله بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأورد: "لا يوجد شيء يستحق البكاء، لكني تمنيت تحقيق لقب كأس دوري أبطال أوروبا أو المساهمة بتحقيق لقب دولي بقميص منتخي بلادي".