سامي “الجائر” ..!

(١)

في حواره “الطويل” مع مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، وليد الفراج، قال رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، كلاما “جميلاً” عن مدرب الفريق الكروي الاول، سامي الجابر، وأغدق عليه مديحاً “فنياً” فائق “الشكر” ورائق الذِكر، ومنحه العلامة الكاملة، في أول مواسمه التدريبية، وسط ما أسماه هو بـ”الظروف الاستثنائية” التي حدثت داخل الملعب وخارجة، بفعل فاعل، يختبىء وراء “ضمير مستتر”، تقديره: “عضو في اللجنه” .. وكانت سببا مباشرا – كما يظن – في سرقة البطولات من ناديهم ومن بين أيديهم، ووضعها في أيدٍ اخرى، كانت أقصر وأضعف من أن تحمل الذهب وتمده عالياً ليشاهده الجميع ويشهدوا على أنه “نقي”، لم يمسسه غشٌ ولم يلمسه كَدر!



(٢)

قال الرئيس الهلالي إن سامي الجابر “نجح بإمتياز”، والفريق معه “كان مميزاً”، وأن ما فعله في أول مواسمه مدرباً “منجزٌ كبير، يرفع الرأس، ويجب أن يفخر به أسطورة الهلال” ..

قال كذلك “أنه ذكي، ويتعلم من أخطائه، ويتألق تكتيكيا وتكنيكيا من مباراة إلى أخرى”، ودلل على ذلك برفع أداء خط الدفاع، وتحويله من منطقة “عبور” للهجمات والمهاجمين، إلى منطقة “قبور” لهم ولهجماتهم.



(٣)

قال الرئيس إيضا، إن المدرب الأزرق، هزمه حين أصرّ على استقطاب ناصر الشمراني، الذي أنهى الموسم الرياضي هدافا للدوري، وله في ذاكرة كل مرمى هدف أو اثنان (على الأقل)، إذ كان الأمير القدير، ضد التعاقد معه، لكن الفرح الذي كان ينبت في قلوب الهلالين بسبب “ابن مكة” جرّه شيئا فشيئا ليقف في صفه، ويصفق ويصفّر له، ويمشي في الأرض مرحاً بسببه.



(٤)

قال الرئيس، هذا كله عن سامي، او اكثر منه قليلا، ومع ذلك، ترك قرار استمراره او إزاحته من دكة البدلاء الهلالية، في ذمة تصويت أعضاء الشرف (!!).



(٥)

الرئيس الذي تعاقد مع الجابر سنتين قابلتين للتجديد سنة ثالثة، من دون أن تتم تجربته مدربا في ملاعب أخرى، وسط “تحفظ” أعضاء شرف، ورفض آخرين .. يضع المدرِب المُجرَّب، المتوج بمديح جرى على لسانه هو، فوق طاولة بعض أعضاء الشرف، ليقرروا – والأمر شورى بينهم -، هل يبقى المدرب السعودي أم يرحل؟!..



(٦)

كل شيء حدث ويحدث في الهلال، بدئا من توقيع عقود اللاعبين (الأجانب والمحليين)، وانتداب المدربين العالميين، ومرورا بإقصاء عقود رعاية واستقطاب بديلة لها، وليس انتهاء، بالمواقف الجادة والحادة، أو الرخوة، الباردة، المعلنة رسميا و إعلاميا، ضد لجان اتحاد القدم السعودي، ورهط من رؤساء الأندية والاعلاميين، كل ذلك، لم يوضع شيء منه سابقا على طاولة أعضاء الشرف، ولن يوضع لاحقاً .. فلماذا ملف سامي الجابر، هو الوحيد الذي سيقلّب الليلة في اجتماع “الجماعة”، وكأنه “الجائر” الوحيد، في البيت الهلالي؟!..



(٧)

لماذا، يجب أن يكون بقاء سامي او ذهابه “مشكلة”، تستوجب اجتماعا “حاسما”، يسبقه لقاء تلفزيوني يمهد الطريق لما سيأتي، في اي جهة طعنت “البوصلة” إبرتها؟!..



(٨)

لماذا، لا يُسأل اللاعبون عنه، أو أعضاء مجلس الادارة .. لماذا أعضاء الشرف وحدهم من يقررون مصيره؟!.. وهل الذي يدفع منهم مالا أكثر سيكون صوته بـ”صوتين”؟!..

لماذا، الإصرار، أن يصعد أعضاء الشرف مع الرئيس وإدارته، على ظهر الحلبة؟!.. هل ليكونوا جزءا من الهزيمة إن حدثت مرة أخرى؟!.. أم ليكون لجلودهم نصيب من العقاب إذا بدأت “السياط” حفلة “اللسع”؟!.



(٩)

لماذا، لا يقال لسامي الجابر، مثله مثل أي مدرب: “كنت جيدا، ونحن نثق فيك، ونعلم يقينا انك ستذهب بهذا الهلال بعيدا مدرباً، كما ذهبت به لاعبا .. ولهذا عقدك مستمر، إبدأ اعداد خطتك للموسم الجديد”..

أو يقال له: “كنت سيئا، وثقنا بك، وخذلتنا، وحاولنا مساعدتك، إلا أنك لم تساعد نفسك، نحبك ونحترمك، لكننا نحب الهلال أكثر .. عقدك معنا انتهى”.



(١٠)

هاتان العبارتان، الواضحتان، المباشرتان، الصريحتان .. هل تحتاجان إلى مقابلة تلفزيونية، واجتماع أعضاء شرف؟!..

هو مجرد سؤال “قصير” .. لكن يبدو أن إجابته “طويلة جداً”!

* نقلاً عن عين اليوم السعودية