فالك: البرازيليون سعداء بكأس العالم

أكد الفرنسي جيروم فالك، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن البرازيليين سعداء باستضافة المونديال مع أنه هدف للتظاهرات بسبب ارتفاع الميزانية الى أكثر من 11 مليار دولار.

وقال فالك في بيان بعيد وصوله الى ريو دي جانيرو للإشراف على آخر الاستعدادات لتنظيم المونديال الذي سيقام بين 12 يونيو و13 يوليو: "هناك مقالات تشير الى أن البرازيليين لا يريدون كأس العالم، لكن ذلك لا يعكس استطلاعات الرأي العام وما نشاهده على أرض الواقع".

وتابع: "رؤية هذا الأمر في طلب أكثر من 11 مليون بطاقة لدخول الملاعب، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ الحدث الكروي الأهم عالمياً".

واستند فالك الى استطلاع أجراه مؤخراً المعهد البريطاني "سبونسرشيب اينتليجنسي" الذي يظهر ان 57% من البرازيليين "متحمسون" لاستضافة المونديال.

وأضاف "بدون أدنى شك، ستقام كأس العالم"، رداً على شعار المظاهرات المناهضة للمونديال وهو "لن تكون هناك كأس عالم".

وعلى صعيد آخر، قال فالك: "أمامنا أيام طويلة من العمل، ستكون بالتأكيد مليئة بالعمل"، مشيراً الى أن زيارته ستشمل المدن الـ12 التي ستحضن منافسات المونديال، حيث يوجد بعض التأخير في الأعمال خصوصاً ملعب ساو باولو الذي يحتضن المباراة الافتتاحية بين البرازيل وكراواتيا.