ميسي لجماهير برشلونة: أرجوكم سامحونا.. سنعوضكم

طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، الصفح من جمهور النادي الكاتالوني بعد إخفاقات الفريق هذا الموسم وآخرها التعادل (1-1) مع أتلتيكو مدريد الذي كلفه اللقب في المرحلة الأخيرة.

وقال ميسي الحاصل 4 مرات على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في بيان على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي "أريد أن أطلب الصفح وأعد بأن نكون الموسم المقبل على مستوى هذا النادي".

وعبر النجم الارجنتينتي عن "سعادته الكبيرة" لمواصلة مسيرته مع برشلونة بعد الاعلان الجمعة عن الاتفاق الجديد بين الطرفين.

وأضاف ميسي الذي قوبل من الجمهور الكاتالوني بصفرات الاستهجان بعد المباراة مع أتلتيكو مدريد: "أنا سعيد جداً بالبقاء في بيتي كما كنت أقول دائماً". وتابع "الناس في برشلونة هم من يقررون كيف سيكون مستقبلي، لكن خياري هو الاستمرار لأني أشعر دائماً بنفس الرقة والحنان من جانبهم".



وتوصل برشلونة الى اتفاق مع ميسي حول تفاصيل عقد جديد يأخذ بالاعتبار رفع اجره بحيث يصبح الاعلى في العالم حسب الصحافة الإسبانية.



وقبل خسارته اللقب المحلي السبت، اذل برشلونة مرتين هذا الموسم، الاولى بخسارته نهائي كأس اسبانيا امام ريال مدريد (1-2)، والثانية بخروجه من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا على يد أتلتيكو بالذات.