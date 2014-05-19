"العنيد" يتسلم تدريب يونايتد بدءاً من الصيف المقبل

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، عن تعيين الهولندي لويس فان غال المشرف حالياً على منتخب بلاه حتى مونديال 2014، مدرباً جديداً للفريق الانجليزي لمدة 3 أعوام.

وسيساعد فان غال في مهمته الجناح التاريخي لفريق "الشياطين الحمر" الويلزي راين غيغز (40 عاماً) الذي تسلم الإشراف بشكل مؤقت بعد إقالة الاسكتلندي ديفيد مويز الشهر الماضي.

وذكرت الصحف الإنجليزية الأسبوع الماضي أن فان غال (62 عاماً) اقترب من توقيع اتفاق مع مانشستر يونايتد ونشرت صورة لغيغز وهو يخرج من منزله في مسقط رأسه نوردفيك في هولندا بعد اجتماع استمر 3 ساعات، وأكدت أن الويلزي سيتولى مهمة مساعد المدرب بموجب اتفاق بين الرجلين.

وستبدأ مهمة المدرب السابق لاياكس والكمار الهولنديين وبرشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني، بعد مونديال البرازيل (من 12 يونيو الى 13 يوليو) في حال وصول المنتخب الهولندي الى الادوار النهائية.

وأصبح فان غال أول مدرب غير بريطاني يتولى الإشراف على يونايتد، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالدوري الانجليزي، الذي أقال مويز بعد 10 أشهر فقط على تعيينه خلفاً للأسطورة مواطنه أليكس فيرغسون، وذلك بعد خروجه من كل المسابقات وفقدانه الأمل بالتأهل الى المسابقات الأوروبية.

ويتعين على فان غال المعروف بـ"التقشف والقسوة والعناد" بناء فريق جديد مدعماً بميزانية 100 مليون يورو لتدعيم الفريق بلاعبين اضافيين.

ويملك فان غال سجلاً حافلاً مع أياكس أمستردام (بطل اوروبا 1995 وكأس الاتحاد الاوروبي 1992 وهولندا 3 مرات) وبرشلونة (بطل إسبانيا مرتين والكأس السوبر الاوروبية) والكمار (بطل هولندا 2009) وبايرن ميونيخ (بطل ألمانيا 2010).