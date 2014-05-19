"شبابي" يشعل الغضب بشوارع بلاده

أشعل ماكنيلي توريس، لاعب وسط الشباب السعودي، مسيرة احتجاجية في بلاده، على خلفية استبعاده من قبل خوسيه بيكرمان، مدرب منتخب كولومبيا، من القائمة التي ستغادر الى البرازيل في وقت لاحق للمشاركة بكأس العالم.

وبحسب موقع "فوتبول ريد" الرياضي، فإن قرابة 50 شخصاً اجتمعوا عصر السبت، وخرجوا بمسيرة احتجاجية تنديداً بقرار المدير الفني الأرجنتيني الذي استبعد صانع الألعاب الدولي من قائمة الـ23 لاعباً لكأس العالم.

وبالرغم من تسجيله 3 أهداف دولية فقط بقميص المنتخب العائد إلى البطولة العالمية الأكبر بعد 12 عاماً من الغياب، إلا أن صانع ألعاب أتليتكو ناسيونال وكاكوتا السابق يعتبر من أكثر اللاعبين شعبية في بلاده، ولم يؤثر عليه الانتقال إلى الشباب في الصيف الماضي، حيث تم استدعاؤه مرتين لتمثيل كولومبيا أمام الإكوادور والأوروغواي في التصفيات المؤهلة الى مونديال البرازيل.