الأهلي يعلن عن ضم مقهوي الفتح

أعلن أهلي جدة عبر بيان رسمي عن تعاقده مع حسين المقهوي، لاعب وسط الفتح، بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة ليكون رابع صفقات الأهلي المحلية منذ انتهاء الموسم.

وحضر المقهوي (25 عاماً) إلى الفتح قادماً من جاره العدالة قبل 4 مواسم، وبات عنصراً مهماً في قائمة فتحي الجبال التي حققت لقب الدوري للفريق لأول مرة بتاريخه في موسم 2012-2013م، وأتبعته بكأس السوبر الموسم الماضي، حيث كان من اللاعبين القلائل الذين خاضوا جميع مباريات الدوري مع فرقهم.

وأنهى المقهوي موسمه مع الفتح برصيد تهديفي أبيض، لكنه صنع لزملائه 5 أهداف، خلال 1761 دقيقة لعب .

وكان الأهلي قد ضم الظهير ماجد عسيري والمهاجم صالح العمري من نادي القادسية، وسلمان مؤشر لاعب الوحدة، والسوري عمر السومة مهاجم القادسية الكويتي، استعداداً للموسم المقبل الذي سيخوض خلاله مشاركة آسيوية بدوري أبطال القارّة.