الشباب والسويح .. "ينفصلان"

أعلن نادي الشباب السعودي عن انتهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين المدرب التونسي، عمار السويح، بعد ثلاثة أسابيع على تحقيقه كأس الملك السعودي أمام الأهلي مع الفريق العاصمي.

وقدمت إدارة الشباب عبر بيان رسمي، شكرها للمدرب التونسي الذي جاء خلفاً للبلجيكيين ميشيل برودوم وإيميليو فيريرا، ونجح بإيصال الشباب إلى المركز الرابع بالدوري المحلي خلافاً لتحقيقه كأس الملك، وتصدر مجموعته الآسيوية قبل الخروج أمام مواطنه الاتحاد بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وحضر السويح إلى الشباب مدرباً للفريق الأولمبي خلفاً للبلجيكي مارك غيروسين، الذي فضلت إدارة خالد البلطان إبعاده وجلب السويح، وبعد رحيل ميشيل برودوم واستلام مواطنه إيميليو فيريرا المهمة التدريبية، ساءت نتائج الفريق حتى أعلن النادي الواقع بشمال العاصمة السعودية عن إقالته وتعيين عمار السويح، قبل أن يحقق الأخير نتائج جيدة، لكنه اعتذر عن الاستمرار موسماً آخر لظروف خاصة.