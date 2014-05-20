برشلونة يقرر: "المقاتل" مدرباً لمدة عامين

قال برشلونة الساعي لاستعادة لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم إن المدرب لويس انريكي وقع عقدا ليقود الفريق لعامين خلفاً لجيراردو مارتينو الذي استقال يوم السبت الماضي بعد موسم واحد في المنصب إثر الفشل في إحراز أي لقب كبير.





وقال برشلونة في بيان "وقع الاختيار على لويس انريكي ليكون المدرب الجديد للفريق الأول بعدما دعم المدير الرياضي اندوني زوبيزاريتا تعيينه" وأضاف "سيوقع لويس انريكي عقدا مع برشلونة ليقوده في الموسمين المقبلين."





وأكد برشلونة أيضا التعاقد مع الحارس مارك اندريه تير شتيجن من بروسيا مونشنجلادباخ وعودة الكانتارا وجيرارد دولوفو من الإعارة في سيلتا فيجو وإيفرتون على الترتيب.





ورشح تير شتينجن الذي يتوقع له مستقبل كبير للعب في برشلونة طيلة الموسم تقريبا بعد قرار فيكتور فالديس بالرحيل.





كما أعلن النادي أيضا عن عدم تجديد عقد الحارس الآخر خوسيه مانويل بينتو الذي انتهى بنهاية هذا الموسم.





وقال البيان "يود مجلس الإدارة أن يوجه الشكر لخوسيه مانويل بينتو على الأداء الاحترافي والإخلاص أثناء سنواته في النادي."





وأعلن لويس انريكي لاعب منتخب اسبانيا السابق الذي سبق له كذلك تمثيل ريال مدريد أنه سيترك ناديه السابق سيلتا فيجو رغم تبقي عامفي عقده.





وتولى لويس انريكي تدريب فريق الشباب في برشلونة في 2008 خلفا لبيب جوارديولا قبل أن يقضي موسما متعثرا في روما الإيطالي.





وعينه سيلتا خلفا لأبيل ريسينو في يونيو حزيران العام الماضي ومعه ظهر الفريق بشكل جيد وقدم كرة قدم جذابة.





ويعتبر لويس انريكي أحد أبناء برشلونة ويتوقع أن يبقى وفيا لطريقته في اللعب مع التركيز على استعادة قوة الهجوم.





وستكون مهمته الأولى هي تعزيز التشكيلة التي بدت ناقصة هذا الموسم وسيتطلع لضم وجوه جديدة إلى جانب شتينجن ودولوفو.





ومن المؤكد أنه سيضم مدافع واحدا على الأقل وربما مهاجما طويل القامة يمكنه أن يسبب مشاكل للمنافسين في الكرات العرضية.





